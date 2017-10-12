В Воронежской области нашли тело убитой 14-летней школьницы
Правоохранители осмотрели место преступления, допросили родителей девочки и свидетелей, назначили судмедэкспертизу.
Правоохранители осмотрели место преступления, допросили родителей девочки и свидетелей, назначили судмедэкспертизу.
Тело 14-летней школьницы с признаками насильственной смерти нашли в селе Большая Казинка Павловского района вечером среды, 11 октября. Рядом с телом был пустой чехол от мобильного телефона девочки, сообщила
Тело обнаружили в лесополосе между улицами Школьной и Садовой. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сопряженном с разбоем (ч. 2 ст. 105 УК РФ), и о разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Силовики создали