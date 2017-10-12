В Воронежской области нашли тело убитой 14-летней школьницы

Тело 14-летней школьницы с признаками насильственной смерти нашли в селе Большая Казинка Павловского района вечером среды, 11 октября. Рядом с телом был пустой чехол от мобильного телефона девочки, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Тело обнаружили в лесополосе между улицами Школьной и Садовой. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сопряженном с разбоем (ч. 2 ст. 105 УК РФ), и о разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Силовики создали следственно-оперативную группу, в состав которой вошли следователи и криминалисты регионального следственного управления и полицейские. Правоохранители осмотрели место, допросили родителей девочки и свидетелей, назначили судмедэкспертизу.