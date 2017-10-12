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12:46 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Ангарске мужчину избили и оставили умирать на берегу реки — МВД

В Ангарске сотрудники угрозыска задержали троих подозреваемых в тяжком преступлении, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Днём 6 октября в пойме реки Китой было найдено тело мужчины. Оперативники в кратчайшие сроки установили личность погибшего. Им оказался 34-летний житель Ангарска. Эксперты заключили, что смерть его наступила от переохлаждения. Однако перед гибелью он был жестоко избит.

Сыщики предположили, что к преступлению может быть причастна сожительница потерпевшего. Они выяснили, что накануне между мужчиной и его возлюбленной произошел конфликт, в разрешении которого приняли участие трое ангарчан в возрасте от 22 до 32 лет. Мужчины привезли потерпевшего на берег Китоя, избили его и скрылись. Часть конфликта попала на видео.

Все подозреваемые задержаны. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью заведено уголовное дело.

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