В Ангарске мужчину избили и оставили умирать на берегу реки — МВД

Днём 6 октября в пойме реки Китой было найдено тело мужчины. Оперативники в кратчайшие сроки установили личность погибшего. Им оказался 34-летний житель Ангарска. Эксперты заключили, что смерть его наступила от переохлаждения. Однако перед гибелью он был жестоко избит.

Сыщики предположили, что к преступлению может быть причастна сожительница потерпевшего. Они выяснили, что накануне между мужчиной и его возлюбленной произошел конфликт, в разрешении которого приняли участие трое ангарчан в возрасте от 22 до 32 лет. Мужчины привезли потерпевшего на берег Китоя, избили его и скрылись. Часть конфликта попала на видео.