Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: Венгрия ставит Украину на место
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Порошенко сделал заявление после слов о плате Киеву за Крым
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Госдеп ответил на слова посольства РФ о краже флагов
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Екатерина Климова показала редкое фото сыновей от Игоря Петренко
СМИ: Пермякова преобразилась до неузнаваемости
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
СМИ узнали о борьбе за пост Медведева и кандидатах на это место
В Москве прокомментировали требования Турции к РФ
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
10Учителя при власти
12:49 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчина подозревается в похищении и избиении бывшей жены в Иркутской области

46-летний житель поселка Тельма Иркутской области подозревается в похищении и избиении бывшей жены.

По данному факту возбуждено уголовное дело за похищение человека, задержанному может грозить до 12 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина помещен в изолятор временного содержания. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В полицию поступило сообщение от жительницы Тельмы о том, что бывший отчим избил ее мать и незаконно удерживает ее в своем доме. На место происшествия незамедлительно выехали участковый уполномоченный полиции Андрей Благодетелев и его коллега Максим Гончаров.

По информации пресс-службы СУ СКР по Иркутской области, на месте правоохранители обнаружили 45-летнюю женщину с многочисленными телесными повреждениями. Потерпевшая была доставлена в городскую больницу, где врачи диагностировали многочисленные ушибы, перелом ребер, ожоги.

«Следователями установлено, что 10 октября мужчина насильно, удерживая за волосы, увел к себе домой бывшую сожительницу. На почве ревности черенком от лопаты мужчина избивал потерпевшую, после чего спустил женщину в подполье дома», — отметили в ведомстве.

Известно, что за время совместного 14—летнего проживания у бывших сожителей имеются двое малолетних детей, проживающих с матерью.

В настоящее время злоумышленник задержан, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Софья Ройзман: Мне с детства нравились Брюс Уиллис и Арнольд Шварценеггер
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на четверг, 12 октября
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
Синоптики прогнозируют похолодание и дожди почти по всей России
Минобороны заявило о переброске «по-тихому» в Польшу дивизии США
Спорт
Суперрекорд СКА. Самые длинные победные серии в истории КХЛ СКА уступил ХК "Сочи" и потерпел первое поражение в этом сезоне
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов основал телекомпанию Ведущий сам займется созданием новых проектов для ТВ
Недвижимость
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь