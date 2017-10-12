Мужчина подозревается в похищении и избиении бывшей жены в Иркутской области

По данному факту возбуждено уголовное дело за похищение человека, задержанному может грозить до 12 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина помещен в изолятор временного содержания. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В полицию поступило сообщение от жительницы Тельмы о том, что бывший отчим избил ее мать и незаконно удерживает ее в своем доме. На место происшествия незамедлительно выехали участковый уполномоченный полиции Андрей Благодетелев и его коллега Максим Гончаров.

По информации пресс-службы СУ СКР по Иркутской области, на месте правоохранители обнаружили 45-летнюю женщину с многочисленными телесными повреждениями. Потерпевшая была доставлена в городскую больницу, где врачи диагностировали многочисленные ушибы, перелом ребер, ожоги.

«Следователями установлено, что 10 октября мужчина насильно, удерживая за волосы, увел к себе домой бывшую сожительницу. На почве ревности черенком от лопаты мужчина избивал потерпевшую, после чего спустил женщину в подполье дома», — отметили в ведомстве.

Известно, что за время совместного 14—летнего проживания у бывших сожителей имеются двое малолетних детей, проживающих с матерью.