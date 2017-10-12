Мужчина подозревается в похищении и избиении бывшей жены в Иркутской области
46-летний житель поселка Тельма Иркутской области подозревается в похищении и избиении бывшей жены.
46-летний житель поселка Тельма Иркутской области подозревается в похищении и избиении бывшей жены.
По данному факту возбуждено уголовное дело за похищение человека, задержанному может грозить до 12 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина помещен в изолятор временного содержания. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В полицию поступило сообщение от жительницы Тельмы о том, что бывший отчим избил ее мать и незаконно удерживает ее в своем доме. На место происшествия незамедлительно выехали участковый уполномоченный полиции Андрей Благодетелев и его коллега Максим Гончаров.
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«Следователями установлено, что 10 октября мужчина насильно, удерживая за волосы, увел к себе домой бывшую сожительницу. На почве ревности черенком от лопаты мужчина избивал потерпевшую, после чего спустил женщину в подполье дома», — отметили в ведомстве.
Известно, что за время совместного 14—летнего проживания у бывших сожителей имеются двое малолетних детей, проживающих с матерью.
В настоящее время злоумышленник задержан, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.