Туристка из Челябинской области погибла в Доминикане, высунувшись из окна машины
Голая туристка из Челябинской области погибла, высунувшись из окна машины. При себе у нее был только паспорт, в котором указано, что она с Южного Урала.
Голая туристка из Челябинской области погибла, высунувшись из окна машины. При себе у нее был только паспорт, в котором указано, что она с Южного Урала.
Трагедия произошла 10 октября на съезде с трассы в Пунта Кану. Момент гибели туристки был снят на видео и появилось в социальных сетях.
На кадрах видно, что перед своей смертью девушка вела себя весьма раскрепощенно. Она была голая, смеялась и развлекалась. Потом туристка вылезла в боковое окно из машины (видео 18+).
Предположительно, в какой -то момент девушка задела головой дорожный знак.
«В данном случае речь о несчастном случае, спровоцированном самой погибшей или ее спутниками, это установит следствие, но точно ясно это происшествие никак не связано с уровнем опасности на дорогах страны, это не ДТП, а смертельное происшествие только с конкретной пассажиркой авто», — написала в социальной сети пользователь Елена Барышникова.
Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», родственники погибшей девушки уже в курсе произошедшей трагедии.