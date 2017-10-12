Туристка из Челябинской области погибла в Доминикане, высунувшись из окна машины

Трагедия произошла 10 октября на съезде с трассы в Пунта Кану. Момент гибели туристки был снят на видео и появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что перед своей смертью девушка вела себя весьма раскрепощенно. Она была голая, смеялась и развлекалась. Потом туристка вылезла в боковое окно из машины (видео 18+).

Предположительно, в какой -то момент девушка задела головой дорожный знак.

«В данном случае речь о несчастном случае, спровоцированном самой погибшей или ее спутниками, это установит следствие, но точно ясно это происшествие никак не связано с уровнем опасности на дорогах страны, это не ДТП, а смертельное происшествие только с конкретной пассажиркой авто», — написала в социальной сети пользователь Елена Барышникова.