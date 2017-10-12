В Башкирии замглавы района заплатит штраф 2 млн 250 тысяч за вымогательство

Замглавы Илишевского района осуждён к штрафу в два миллиона 250 тысяч рублей за покушение на вымогательство взятки у предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. Суд вынес приговор 32-летнему заместителю главы администрации района и 56-летнему бывшему директору МУП ПМК «Илишевская». В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в покушении на вымогательство взятки, превышении должностных полномочий, служебном подлоге и посредничестве во взяточничестве.

Установлено, что в 2014 году местная предпринимательница обратилась в администрацию за продлением договора аренды земли и разрешением на строительство магазина в селе Верхнеяркеево. Четыре месяца замглавы «волокитил» рассмотрение ее заявления, требуя 150 тысяч рублей. Позже он снизил сумму до 100 тысяч рублей. Злоумышленник попытался завуалировать преступление под гражданскую сделку, потребовав передать деньги своему сообщнику, якобы в счет оплаты в МУП ПМК «Илишевская» стоимости замены трансформаторной станции вблизи стройки. В итоге бизнес-леди вынуждена была дать взятку.

Затем замглавы администрации выдал ей разрешения на строительство, датировав его 2008 годом. Он лично подписал подложный документ. В этот же день сообщники были задержаны.

Подсудимые не признали вину.

Суд приговорил замглавы муниципалитета к штрафу в два миллиона 250 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три с половиной года. Его сообщника приговорили к штрафу в 450 тысяч рублей.