Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: Венгрия ставит Украину на место
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Российская делегация ответит на снятие флагов РФ в США
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Мадрид поставил Каталонии ультиматум Независимость Каталонии отложили: как это встретили жители региона и упустил ли момент Пучдемон
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым - СМИ
СМИ: Савченко о возможности силового захвата Крыма
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Похулиганили: смелая одежда Медведева и Трюдо
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
10Учителя при власти
12:54 (мск), источник: Kazinform

От хлопка коксовой батареи в Темиртау получили ожоги шестеро металлургов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — 12 октября в 11.29 на металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» в коксовом цехе зафиксирован хлопок коксовой батареи — шестеро металлургов доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По предварительным данным, в коксовом цехе металлургического комбината произошло нарушение технологического цикла работы коксовой батареи № 1. В результате батарея взорвалась. Горячая газовая смесь обожгла работавших металлургов.

Из шестерых пострадавших трое — в реанимации в центральной больнице Темиртау. Они получили обширные ожоги лица, груди, рук. Остальных перевезли в Караганду в центр ортопедии и травматологии имени Макажанова. У них — травмы средней степени тяжести.

Между тем, 11 октября в 8 часов утра на территории комбината погиб рабочий. Перевозивший чугунные ковши между цехами машинист грузового состава переехал по железной дороге рабочего. Его труп обнаружили монтажники, которые в момент трагедии работали рядом. Погибший числился в ТОО «Техол-Монтаж», которое выиграло тендер и выполняло в компании строительно-монтажные работы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Трехмесячного мальчика в Астане оставили на трубах отопления
Скончалась мать шестерых детей, к которой летели погибшие врачи
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
Синоптики прогнозируют похолодание и дожди почти по всей России
Минобороны заявило о переброске «по-тихому» в Польшу дивизии США
Спорт
Суперрекорд СКА. Самые длинные победные серии в истории КХЛ СКА уступил ХК "Сочи" и потерпел первое поражение в этом сезоне
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов основал телекомпанию Ведущий сам займется созданием новых проектов для ТВ
Недвижимость
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь