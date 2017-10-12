От хлопка коксовой батареи в Темиртау получили ожоги шестеро металлургов

По предварительным данным, в коксовом цехе металлургического комбината произошло нарушение технологического цикла работы коксовой батареи № 1. В результате батарея взорвалась. Горячая газовая смесь обожгла работавших металлургов.



Из шестерых пострадавших трое — в реанимации в центральной больнице Темиртау. Они получили обширные ожоги лица, груди, рук. Остальных перевезли в Караганду в центр ортопедии и травматологии имени Макажанова. У них — травмы средней степени тяжести.



Между тем, 11 октября в 8 часов утра на территории комбината погиб рабочий. Перевозивший чугунные ковши между цехами машинист грузового состава переехал по железной дороге рабочего. Его труп обнаружили монтажники, которые в момент трагедии работали рядом. Погибший числился в ТОО «Техол-Монтаж», которое выиграло тендер и выполняло в компании строительно-монтажные работы.