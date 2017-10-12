В центре Казани иномарка на трамвайных путях опрокинулась на крышу

Как сообщили порталу ProKazan.ru в отделе пропаганды ГИБДД, ДТП произошло в 9.34 на пересечении улиц Ершова и Искры.

По словам очевидцев, водитель иномарки ехал по трамвайным путям. Он не заметил бордюр, на котором стоял столб и был установлен дорожный знак. В результате он сбил столб и перевернулся. Пострадавших нет.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=81767607&id=456239023&hash=49e7b0b8a54ab5e2&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о ДТП, которое произошло 30 августа, когда на Фермском шоссе погиб пассажир BMW, авто вылетело в озеро Верхний Кабан после столкновения с мотоциклом и пнем.