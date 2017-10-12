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13:07 (мск), источник: Prokazan.ru

В центре Казани иномарка на трамвайных путях опрокинулась на крышу

Утром в Советском районе Казани произошло ДТП — там иномарка на трамвайных путях опрокинулась на крышу.

Как сообщили порталу ProKazan.ru в отделе пропаганды ГИБДД, ДТП произошло в 9.34 на пересечении улиц Ершова и Искры.

По словам очевидцев, водитель иномарки ехал по трамвайным путям. Он не заметил бордюр, на котором стоял столб и был установлен дорожный знак. В результате он сбил столб и перевернулся. Пострадавших нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о ДТП, которое произошло 30 августа, когда на Фермском шоссе погиб пассажир BMW, авто вылетело в озеро Верхний Кабан после столкновения с мотоциклом и пнем.

В 15:30 20-летний водитель BMW, пытаясь не задеть мотоцикл Yamaha, который его обгонял, резко повернул руль влево, в результате врезавшись в расположенный на склоне водоема пень большого дерева и вылетев в озеро.

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