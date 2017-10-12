В Воронеже хозяйка сгоревшей квартиры получила ожоги 80% тела
При пожаре в квартире дома на улице Березовая Роща пострадала 55-летняя женщина.
При пожаре в квартире дома на улице Березовая Роща пострадала 55-летняя женщина.
Пенсионерка получила ожоги 80% тела, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 7:02. Пять машин и 15 спасателей потушили пламя за 20 минут. Огонь уничтожил мебель на площади 20 кв. м. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.