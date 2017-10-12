В Воронеже хозяйка сгоревшей квартиры получила ожоги 80% тела

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 7:02. Пять машин и 15 спасателей потушили пламя за 20 минут. Огонь уничтожил мебель на площади 20 кв. м. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.