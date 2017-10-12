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14:06 (мск), источник: РИА Новости

Суд оштрафовал пилота, разбившего при посадке вертолет в Иркутской области

Суд назначил штраф в 45 тысяч рублей пилоту вертолета, совершившему в Иркутской области в июле 2016 года жесткую посадку, в результате которой воздушное судно разрушилось, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Как уточняет СК, обвиняемый 32-летний житель Братска 25 июля 2016 года на арендованном вертолете марки «Scorpion» совершал перелет из Братска в Усть-Удинский район. На борту находились два человека — пилот и пассажир.

«Около 16 часов по местному времени (около 11 часов мск) вблизи поселка Подволочное вертолет вследствие нарушения правил полетов совершил жесткую посадку, в результате которой сам обвиняемый и пассажир получили тяжкие телесные повреждения и были госпитализированы. Воздушное судно при падении на землю практически полностью разрушилось», — отмечается в сообщении.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба. Максимальной срок по предъявленной статье составляет два года лишения свободы. Но суд, учитывая полное возмещение причиненного реального ущерба и морального вреда, отсутствие судимостей и фактов привлечения к уголовной ответственности, решил прекратить уголовное дело и оштрафовать пилота на 45 тысяч рублей, сообщила пресс-служба СК.

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