Суд оштрафовал пилота, разбившего при посадке вертолет в Иркутской области

Как уточняет СК, обвиняемый 32-летний житель Братска 25 июля 2016 года на арендованном вертолете марки «Scorpion» совершал перелет из Братска в Усть-Удинский район. На борту находились два человека — пилот и пассажир.

«Около 16 часов по местному времени (около 11 часов мск) вблизи поселка Подволочное вертолет вследствие нарушения правил полетов совершил жесткую посадку, в результате которой сам обвиняемый и пассажир получили тяжкие телесные повреждения и были госпитализированы. Воздушное судно при падении на землю практически полностью разрушилось», — отмечается в сообщении.