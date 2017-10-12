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13:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Салоны связи в Екатеринбурге грабили подростки

В составе преступной группы.

В Екатеринбурге задержаны четверо молодых людей, которых подозревают в нападениях на салоны сотовой связи. В банде — два 15-летних подростка, 17-летний юноша и 24-летний молодой человек, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе городского УМВД РФ.

Следствие уже доказало их причастность к совершению 11 эпизодов краж из салонов сотовой связи в Чкаловском, Кировском и Октябрьском районах города. Так, 15 сентября молодые люди около трех часов ночи разбили витрину торгового павильона на Сиреневом бульваре, 2, проникли в салон-магазин и вынесли более 100 гаджетов. Общая сумма ущерба, причиненного владельцам торговой точки, превысила 900 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела 17-летний участник банды арестован, с остальных взяты подписки о невыезде. Сейчас сыщики устанавливают их причастность к другим преступлениям.

Стоит напомнить, что в конце сентября полиция Екатеринбурга задержала еще одну преступную группу серийных налетчиков на салоны связи.

С начала сентября 2017 года волна ограблений прокатилась по салонам сотовой связи уральской столицы. Практически ежедневно налетчики выносили гаджеты из «Евросети», «Билайна», «Связного» и «МегаФона».

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