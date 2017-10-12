Житель Аши из ненависти к супруге сжег ее родственников
В областной суд передано дело мужчины, которого обвиняют в убийстве двух человек и поджоге их имущества.
В областной суд передано дело мужчины, которого обвиняют в убийстве двух человек и поджоге их имущества.
По данным следствия, житель Аши в июне 2015 года, будучи пьяным, решил расправиться с матерью и дядей своей жены
Злоумышленник поджог вещи на веранде и, убедившись, что они горят, возвратился домой. В огне погибли 58-летняя женщина и ее 50-летний брат. Ущерб от пожара составил более 600 тыс. рублей.
Обвиняемого будут судить по статьям: «Убийство двух лиц из хулиганских побуждений» и «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека», пояснили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в