Житель Аши из ненависти к супруге сжег ее родственников

По данным следствия, житель Аши в июне 2015 года, будучи пьяным, решил расправиться с матерью и дядей своей жены из-за личной к ней неприязни. Для этого мужчина вечером пробрался в дом, где спали будущие жертвы. Дверь была не заперта, поскольку находившиеся в помещении люди тоже были нетрезвы.