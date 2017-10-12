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13:21 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Житель Аши из ненависти к супруге сжег ее родственников

В областной суд передано дело мужчины, которого обвиняют в убийстве двух человек и поджоге их имущества.

По данным следствия, житель Аши в июне 2015 года, будучи пьяным, решил расправиться с матерью и дядей своей жены из-за личной к ней неприязни. Для этого мужчина вечером пробрался в дом, где спали будущие жертвы. Дверь была не заперта, поскольку находившиеся в помещении люди тоже были нетрезвы.

Злоумышленник поджог вещи на веранде и, убедившись, что они горят, возвратился домой. В огне погибли 58-летняя женщина и ее 50-летний брат. Ущерб от пожара составил более 600 тыс. рублей.

Обвиняемого будут судить по статьям: «Убийство двух лиц из хулиганских побуждений» и «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека», пояснили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе региональной прокуратуры.

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