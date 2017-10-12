В Перми охранник супермаркета жестоко избил бездомного

Выяснилось, что потерпевшего избил 23-летний охранник сетевого супермаркета, расположенного по улице Чкалова. Он увидел, как бездомный мужчина похищает товар и жестоко избил его за это в служебном помещении магазина.



Охранник был задержан по «горячим следам». В полиции сообщают, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.



По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.