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12:58 (мск), источник: Новости Перми

В Перми охранник супермаркета жестоко избил бездомного

В больницу с тяжелыми травмами попал 40-летний мужчина. Медики обратились в полицию.

Выяснилось, что потерпевшего избил 23-летний охранник сетевого супермаркета, расположенного по улице Чкалова. Он увидел, как бездомный мужчина похищает товар и жестоко избил его за это в служебном помещении магазина.

Охранник был задержан по «горячим следам». В полиции сообщают, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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В Перми охранник супермаркета жестоко избил бездомного
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