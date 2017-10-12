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15:35 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде задержаны автомобильные воры с отключающим сигнализацию сканером

10 октября 30-летняя волгоградка увидела, как двое неизвестных мужчин на автостоянке в Кировском районе производили странные операции возле ее машины. Затем они погрузились в свой автомобиль и скрылись, сообщают ВДТВ в ГУ МВД по региону.

Женщина обнаружила, что, несмотря на то, что автомобиль был заперт, из салона авто пропала сумка с деньгами и документами. Было похищено более 13 тысяч рублей.

Женщина сообщила о краже участковому инспектору, который рассказал о совершенном преступлении в дежурную часть отдела полиции.

Позже стало известно, что об аналогичной краже заявила 31-летняя местная жительница.

В Волгограде был проведен план «Перехват», во время которого подозреваемые были задержаны. Это мужчины 41 и 40 лет, ранее судимые за аналогичные преступления. Они признались в содеянном и пояснили, что автомашины вскрывали посредством сканера, подавляющего звук сигнализации. Прибор приобрели через интернет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — «Кража». Максимальное наказание по данной статье — до 5 лет лишения свободы.

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