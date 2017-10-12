В Волгограде задержаны автомобильные воры с отключающим сигнализацию сканером

Женщина обнаружила, что, несмотря на то, что автомобиль был заперт, из салона авто пропала сумка с деньгами и документами. Было похищено более 13 тысяч рублей.

Женщина сообщила о краже участковому инспектору, который рассказал о совершенном преступлении в дежурную часть отдела полиции.

Позже стало известно, что об аналогичной краже заявила 31-летняя местная жительница.

В Волгограде был проведен план «Перехват», во время которого подозреваемые были задержаны. Это мужчины 41 и 40 лет, ранее судимые за аналогичные преступления. Они признались в содеянном и пояснили, что автомашины вскрывали посредством сканера, подавляющего звук сигнализации. Прибор приобрели через интернет.