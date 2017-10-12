СК возбудил уголовное дело из-за отравления рабочих газом в Светлогорске
После отравления слесарей газом в Светлогорске возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда. Об этом сообщает
После отравления слесарей газом в Светлогорске возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда. Об этом сообщает
Известно, что 18 сентября первым в канализационный колодец спустился 44-летний рабочий. Он должен был установить шланг для откачки сточных вод. Двое коллег остались наверху. Спустя некоторое время он перестал выходить на связь и вниз спустился 27-летний рабочий. В этот момент к месту работ прибыл бригадир организации. Он опустился вниз и поднял обоих работников, которые в тот момент уже были без сознания.
Одного увезли в больницу скорой медицинской помощи города Калининграда, другого — в медучреждение Пионерского. Но к вечеру ему стало хуже и его перевели в калининградскую областную больницу. Около 22 часов, 27-летний мужчина, умер, не приходя в сознание. Отметим, что коллега погибшего до сих пор находится в тяжелом состоянии.
«В настоящее время назначены судебные экспертизы, по завершению производства которых будет возможным решить вопрос об установлении степени вины руководства предприятия с произошедшем», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.