СК возбудил уголовное дело из-за отравления рабочих газом в Светлогорске

Источник: Аргументы и факты

Известно, что 18 сентября первым в канализационный колодец спустился 44-летний рабочий. Он должен был установить шланг для откачки сточных вод. Двое коллег остались наверху. Спустя некоторое время он перестал выходить на связь и вниз спустился 27-летний рабочий. В этот момент к месту работ прибыл бригадир организации. Он опустился вниз и поднял обоих работников, которые в тот момент уже были без сознания.

Одного увезли в больницу скорой медицинской помощи города Калининграда, другого — в медучреждение Пионерского. Но к вечеру ему стало хуже и его перевели в калининградскую областную больницу. Около 22 часов, 27-летний мужчина, умер, не приходя в сознание. Отметим, что коллега погибшего до сих пор находится в тяжелом состоянии.