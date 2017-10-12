В Волжском районе в тумане грузовик-нефтевоз столкнулся с пассажирским автобусом
Утром 12 октября в Волжском районе на трассе Николаевка — Черновский произошло ДТП с участием
Утром 12 октября в Волжском районе на трассе Николаевка — Черновский произошло ДТП с участием
По предварительным данным полицейских, водитель нефтевоза не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автобуса и столкнулся с ним.
В ДТП никто не пострадал. Небольшие повреждения зафиксированы на корпусе автобуса.
По факту произошедшего ведется проверка.