Семь человек спаслись из горящего многоквартирного дома в Усть-Куте Иркутской области
Предварительная причина пожара — поджог.
Предварительная причина пожара — поджог.
Семь человек самостоятельно эвакуировались из горящего 16-квартирного двухэтажного дома в
Очевидцы сообщали о быстро распространяющемся огне. К месту происшествия были направлены подразделения пожарной охраны по повышенному номеру.
«На момент прибытия пожарных горели две нежилые квартиры — на первом и втором этаже, огонь перебросился на кровлю. К этому времени из горящего дома самостоятельно эвакуировались семь жильцов», — рассказал заместитель начальника
Два звена газодымозащитной службы в короткое время потушили открытый огонь и спасли жилой подъезд. Люди смогли вернуться в свои квартиры.
«Деревянный двухэтажный дом планируется под расселение, половина его — нежилая. Там, в заброшенных квартирах, по словам жителей, часто собираются люди без определенного места жительства, распивают спиртное. Накануне вечером неизвестных также видели в квартире на первом этаже. Возгорание произошло мгновенно, и буквально в течение двух минут квартира была охвачена огнем, люди оттуда выскочили через окно и скрылись. Это позволяет предположить, что причиной пожара является поджог», — прокомментировал дознаватель отдела
Еще в течение двух часов пожарные ликвидировали последствия пожара и проверяли жилые помещения. В результате огнем были повреждены две нежилые квартиры и кровля дома. Виновные лица устанавливаются.
Бдительность жильцов и оперативные действия пожарных позволили спасти дом, отметили специалисты.