Семь человек спаслись из горящего многоквартирного дома в Усть-Куте Иркутской области

Семь человек самостоятельно эвакуировались из горящего 16-квартирного двухэтажного дома в Усть-Куте Иркутской области. По предварительной информации, причиной пожара мог стать поджог. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Очевидцы сообщали о быстро распространяющемся огне. К месту происшествия были направлены подразделения пожарной охраны по повышенному номеру.

«На момент прибытия пожарных горели две нежилые квартиры — на первом и втором этаже, огонь перебросился на кровлю. К этому времени из горящего дома самостоятельно эвакуировались семь жильцов», — рассказал заместитель начальника Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона Игорь Трусов.

Два звена газодымозащитной службы в короткое время потушили открытый огонь и спасли жилой подъезд. Люди смогли вернуться в свои квартиры.

«Деревянный двухэтажный дом планируется под расселение, половина его — нежилая. Там, в заброшенных квартирах, по словам жителей, часто собираются люди без определенного места жительства, распивают спиртное. Накануне вечером неизвестных также видели в квартире на первом этаже. Возгорание произошло мгновенно, и буквально в течение двух минут квартира была охвачена огнем, люди оттуда выскочили через окно и скрылись. Это позволяет предположить, что причиной пожара является поджог», — прокомментировал дознаватель отдела Усть-Кутского района Сергей Ефимов.

Еще в течение двух часов пожарные ликвидировали последствия пожара и проверяли жилые помещения. В результате огнем были повреждены две нежилые квартиры и кровля дома. Виновные лица устанавливаются.