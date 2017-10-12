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13:17 (мск), источник: VN.ru

Рабочего раздавило бетонным забором в Новосибирске

На промышленной площадке по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 49/5 насмерть раздавило бетонной плитой 29-летнего рабочего. В ходе следственных проверок устанавливается владелец территории и работодатель погибшего мужчины.

По данным регионального СУ СКР, сегодня, 12 октября, блок бетонного ограждения строительной площадки упал на 29-летнего рабочего на одной из промышленных территорий по улице Сибиряков-Гвардейцев. В результате полученных травм мужчина скончался.

«На данный момент следствием проводится проверка и осмотр места происшествия, устанавливается владелец территории и работодатель», — говорится в сообщении СУ СКР по области.

Напомним, что в конце сентября на заседании областной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений правительство Новосибирской области приняло решение об усилении мер по профилактике производственного травматизма в строительной отрасли. В 75% случаев были виноваты работодатели, нарушившие законодательство в сфере охраны труда. При этом правительство региона отметило и позитивные моменты — в Новосибирской области в первом полугодии текущего года в 1,2 раза сократилось количество пострадавших на производстве с тяжелыми последствиями.

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