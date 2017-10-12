Рабочего раздавило бетонным забором в Новосибирске

По данным регионального СУ СКР, сегодня, 12 октября, блок бетонного ограждения строительной площадки упал на 29-летнего рабочего на одной из промышленных территорий по улице Сибиряков-Гвардейцев. В результате полученных травм мужчина скончался.

Напомним, что в конце сентября на заседании областной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений правительство Новосибирской области приняло решение об усилении мер по профилактике производственного травматизма в строительной отрасли. В 75% случаев были виноваты работодатели, нарушившие законодательство в сфере охраны труда. При этом правительство региона отметило и позитивные моменты — в Новосибирской области в первом полугодии текущего года в 1,2 раза сократилось количество пострадавших на производстве с тяжелыми последствиями.