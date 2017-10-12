Рабочего раздавило бетонным забором в Новосибирске
На промышленной площадке по адресу
На промышленной площадке по адресу
По данным регионального СУ СКР, сегодня, 12 октября, блок бетонного ограждения строительной площадки упал на 29-летнего рабочего на одной из промышленных территорий по улице
«На данный момент следствием проводится проверка и осмотр места происшествия, устанавливается владелец территории и работодатель», — говорится в сообщении СУ СКР по области.
Напомним, что в конце сентября на заседании областной комиссии по регулированию