В Челябинске поймали мошенника из Узбекистана, похитившего 37 тыс. долларов

Южноуральская прокуратура провела экстрадиционную проверку гражданина Узбекистана, задержанного в Челябинске в мае 2017 года, — выяснилось, что на родине он обманул сограждан на 36,5 тыс. долларов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В 2013—2014 годах в Асакинском районе Республики Узбекистан 33-летний мужчина обещал потерпевшим помочь с покупкой автомобилей по выгодной цене. Он получал от них деньги, но не собирался выполнять обязательства и предоставил им поддельные договоры купли-продажи машин.