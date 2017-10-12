Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Секс сокращает жизнь
Ведущий Андрей Малахов основал свою телекомпанию
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Мадрид поставил Каталонии ультиматум Независимость Каталонии отложили: как это встретили жители региона и упустил ли момент Пучдемон
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Паника ВСУ: снайперы ополчения открыли охоту на офицеров Украины
СМИ: Савченко о возможности силового захвата Крыма
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Похулиганили: смелая одежда Медведева и Трюдо
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
13:12 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске поймали мошенника из Узбекистана, похитившего 37 тыс. долларов

Мужчина обещал помочь потенциальным покупателям автомобилей, но скрылся с чужими деньгами.

Южноуральская прокуратура провела экстрадиционную проверку гражданина Узбекистана, задержанного в Челябинске в мае 2017 года, — выяснилось, что на родине он обманул сограждан на 36,5 тыс. долларов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В 2013—2014 годах в Асакинском районе Республики Узбекистан 33-летний мужчина обещал потерпевшим помочь с покупкой автомобилей по выгодной цене. Он получал от них деньги, но не собирался выполнять обязательства и предоставил им поддельные договоры купли-продажи машин.

После задержания в Челябинске мужчину поместили под стражу, по результатам проверки заместителем генпрокурора России принято решение о выдаче гражданина Узбекистана правоохранительным органам Республики. В ближайшее время злоумышленника отправят на родину, где ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Челябинске откроется «Территория здоровья»
В Челябинске поймали мошенника из Узбекистана, похитившего 37 тыс. долларов
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Путин отправил в отставку губернатора Псковской области
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
Синоптики прогнозируют похолодание и дожди почти по всей России
Минобороны заявило о переброске «по-тихому» в Польшу дивизии США
Спорт
Рекорд Овечкина не остановил «пингвинов» Первое в сезоне противостояние "Вашингтона" и "Питтсбурга" закончилось голом Александра Овечкина и победой "пингвинов"
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов основал телекомпанию Ведущий сам займется созданием новых проектов для ТВ
Недвижимость
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь