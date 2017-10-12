В Челябинске поймали мошенника из Узбекистана, похитившего 37 тыс. долларов
Мужчина обещал помочь потенциальным покупателям автомобилей, но скрылся с чужими деньгами.
Мужчина обещал помочь потенциальным покупателям автомобилей, но скрылся с чужими деньгами.
Южноуральская прокуратура провела экстрадиционную проверку гражданина Узбекистана, задержанного в Челябинске в мае 2017 года, — выяснилось, что на родине он обманул сограждан на 36,5 тыс. долларов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
В 2013—2014 годах в Асакинском районе Республики Узбекистан 33-летний мужчина обещал потерпевшим помочь с покупкой автомобилей по выгодной цене. Он получал от них деньги, но не собирался выполнять обязательства и предоставил им поддельные договоры
После задержания в Челябинске мужчину поместили под стражу, по результатам проверки заместителем генпрокурора России принято решение о выдаче гражданина Узбекистана правоохранительным органам Республики. В ближайшее время злоумышленника отправят на родину, где ему грозит до пяти лет лишения свободы.