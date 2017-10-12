Карагандинец осужден за призыв к терактам через мобильный телефон

Источник: Tengrinews

«2 февраля текущего года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 39 летний житель города Караганды, у которого был изъят мобильный телефон, через который с посредством мобильных приложений распространялась пропаганда нетрадиционных религиозных сайтов. Согласно заключению судебной психолого-филологической экспертизы, в предоставленных материалах содержались признаки пропаганды терроризма и публичные призывы к совершению актов терроризма», — сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области.

2 мая 2017 года 39 летний подозреваемый был осужден к 6 годам лишения свободы, с конфискацией имущества.

«12 июля текущего года сотрудниками полиции задержан 38-летний житель города Караганды, который в одной из социальных сетей Интернета, открыв страницу, размещал пропаганду экстремистского течения», — говорится в сообщении пресс-службы ДВД Карагандинской области.

21 сентября подозреваемый осужден к 4 годам 8 месяцам ограничения свободы.