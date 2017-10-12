Грузовик смял легковушку на Тюменском тракте
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ИА «УралПолит.Ru». Грузовик «Scania» столкнулся с легковушкой на трассе Екатеринбург — Тюмень, есть пострадавшие.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ИА «УралПолит.Ru». Грузовик «Scania» столкнулся с легковушкой на трассе Екатеринбург — Тюмень, есть пострадавшие.
11 октября поступило сообщение о ДТП в Талицком городском округе, на автодороге Екатеринбург — Тюмень, 203-й километр с участием легкового автомобиля «ВАЗ-21093» и грузового автомобиля «Scania 143m», сообщает ГУ МЧС по региону.
В результате ДТП есть пострадавшие. На место выезжало
Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.