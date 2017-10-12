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13:42 (мск), источник: УралПолит.ру

​Грузовик смял легковушку на Тюменском тракте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ИА «УралПолит.Ru». Грузовик «Scania» столкнулся с легковушкой на трассе Екатеринбург — Тюмень, есть пострадавшие.

11 октября поступило сообщение о ДТП в Талицком городском округе, на автодороге Екатеринбург — Тюмень, 203-й километр с участием легкового автомобиля «ВАЗ-21093» и грузового автомобиля «Scania 143m», сообщает ГУ МЧС по региону.

В результате ДТП есть пострадавшие. На место выезжало пожарно-спасательное подразделение из трех человек.

Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.

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