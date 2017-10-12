Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Литва отрепетирует антироссийский госпереворот с помощью США
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В октябре изменятся правила остановки машин сотрудниками ГИБДД
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Мадрид поставил Каталонии ультиматум Независимость Каталонии отложили: как это встретили жители региона и упустил ли момент Пучдемон
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Паника ВСУ: снайперы ополчения открыли охоту на офицеров Украины
СМИ: Савченко о возможности силового захвата Крыма
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Соцсети ответили на заявления Литвы к “Газпрому”: Покупайте у США
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма
Регионы могут остаться без строителей
Названы самые «культурные» города России
Фоторепортажи
10Учителя при власти
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
13:46 (мск), источник: Новости Перми

В Перми пожарные не успели спасти жизнь из-за перегороженной автомобилями дороги

Скопление личного транспорта на придомовой территории по улице Юрша, 64 стало причиной гибели мужчины при пожаре. Огнеборцы попросту не успели вовремя подъехать к горящей квартире № 317.

Пожар случился еще 4 октября. При тушении был обнаружен погибший мужчина 1950 года рождения.

Из-за перегороженной дороги увеличилось время реагирования на происшествие. Пожарные пешком добирались к месту вызова, вручную доставляли вооружение, самостоятельно пытались освободить дорогу для проезда пожарной техники.

— Помимо вышеуказанных затруднений были выявлены нарушения требований пожарной безопасности в высотном доме, ответственность за которые несет ООО Управляющая компания «Домком», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Перми на оптовом рынке нашли 1200 кг «санкционных» фруктов
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Путин уволил губернатора Псковской области
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
Стал известен средний чек россиян за один поход в магазин
Синоптики предупредили о дождях и похолодании по всей России
Патриарх Кирилл впервые прокомментировал фильм «Матильда»
Спорт
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу Определились 23 из 32 участников турнира
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов основал телекомпанию Ведущий сам займется созданием новых проектов для ТВ
Недвижимость
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Объем выдачи ипотеки растет
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь