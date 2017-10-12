В Перми пожарные не успели спасти жизнь из-за перегороженной автомобилями дороги

Пожар случился еще 4 октября. При тушении был обнаружен погибший мужчина 1950 года рождения.



Из-за перегороженной дороги увеличилось время реагирования на происшествие. Пожарные пешком добирались к месту вызова, вручную доставляли вооружение, самостоятельно пытались освободить дорогу для проезда пожарной техники.



— Помимо вышеуказанных затруднений были выявлены нарушения требований пожарной безопасности в высотном доме, ответственность за которые несет ООО Управляющая компания «Домком», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.