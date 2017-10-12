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13:48 (мск), источник: Новости Перми

В Кудымкаре осудили мужчину, который оклеветал участкового

47-летний мужчина затаил обиду на полицейского, который в отношении него составил административный протокол. Из дома он позвонил в отдел полиции и сказал, что был избит участковым.

По данным следствия, телефонный звонок от пьяного гражданина поступил 19 июля 2017 года. Он сказал, что в здании полиции участковый уполномоченный избил его.

После проведения доследственной проверки выяснилось, что в тот день сотрудник полиции составил в отношении обидчивого прикамца административный протокол.

Вернувшись домой, мужчина решил оклеветать участкового. По факту ложного доноса было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил прикамцу наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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