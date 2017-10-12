В Кудымкаре осудили мужчину, который оклеветал участкового

По данным следствия, телефонный звонок от пьяного гражданина поступил 19 июля 2017 года. Он сказал, что в здании полиции участковый уполномоченный избил его.



После проведения доследственной проверки выяснилось, что в тот день сотрудник полиции составил в отношении обидчивого прикамца административный протокол.



Вернувшись домой, мужчина решил оклеветать участкового. По факту ложного доноса было возбуждено уголовное дело.



Суд назначил прикамцу наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.