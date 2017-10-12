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13:41 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии пропавший без вести оказался аферистом в бегах

38-летний мужчина, пропавший 14 июля, является фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество», пишет sobkor02.ru.

Сообщается, что пропавший, предположительно, являлся учредителем кредитно-потребительского кооператива «Ай», работавшего в Дуванском, Кигинском, Салаватском и Белокатайском районах. Клиенты Гиматова делали взносы от 50 до 600 тысяч, он со своей стороны предлагал им услуги обналичивания маткапитала с привлечением работников одного из крупных банков региона — «Уралсиб».

Когда Гиматовым заинтересовалась полиция, 14 июля он пропал. Спустя два дня, 16 июля, на берегу реки Ай в селе Месягутово были найдены его джинсовая куртка и брюки. Многие предполагают, что оставленная у реки одежда была лишь инсценировкой смерти, устроенной мошенником.

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