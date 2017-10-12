В Башкирии пропавший без вести оказался аферистом в бегах

Сообщается, что пропавший, предположительно, являлся учредителем кредитно-потребительского кооператива «Ай», работавшего в Дуванском, Кигинском, Салаватском и Белокатайском районах. Клиенты Гиматова делали взносы от 50 до 600 тысяч, он со своей стороны предлагал им услуги обналичивания маткапитала с привлечением работников одного из крупных банков региона — «Уралсиб».