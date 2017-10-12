В Башкирии пропавший без вести оказался аферистом в бегах
38-летний мужчина, пропавший 14 июля, является фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество», пишет sobkor02.ru.
38-летний мужчина, пропавший 14 июля, является фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество», пишет sobkor02.ru.
Сообщается, что пропавший, предположительно, являлся учредителем
Когда Гиматовым заинтересовалась полиция, 14 июля он пропал. Спустя два дня, 16 июля, на берегу реки Ай в селе Месягутово были найдены его джинсовая куртка и брюки. Многие предполагают, что оставленная у реки одежда была лишь инсценировкой смерти, устроенной мошенником.