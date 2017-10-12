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16:41 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге директора Аграрного университета посадили в колонию на 3 года

Управленец обвинялся во взятках и мошенничестве.

12 октября Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 3 годам колонии директора центра международной деятельности и международных проектов Аграрного университета Дмитрия Кравцова. Управленец обвинялся в получении взятки и мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Кравцов вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии общего режима. Кравцов взят под стражу в зале суда», — пояснили в ведомстве.
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В ходе следствия выяснилось, что Кравцов, используя свое служебное положение, получил взятку в размере 30 тыс. рублей. Такой «подарок» директору СПБГАУ преподнес гражданин Республики Туркменистан за возможность обучения в университете. При этом взяткодатель был осведомлен, что оформление является бесплатным.

Также Кравцов не чурался брать деньги со своих студентов по 15 и 20 тыс. рублей.

Напомним, что ранее суд приговорил к штрафу в 800 тысяч рублей доцента кафедры математики СПбГМТУ.

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