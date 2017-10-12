В Петербурге директора Аграрного университета посадили в колонию на 3 года
Управленец обвинялся во взятках и мошенничестве.
Управленец обвинялся во взятках и мошенничестве.
12 октября Пушкинский районный суд
В ходе следствия выяснилось, что Кравцов, используя свое служебное положение, получил взятку в размере 30 тыс. рублей. Такой «подарок» директору СПБГАУ преподнес гражданин Республики Туркменистан за возможность обучения в университете. При этом взяткодатель был осведомлен, что оформление является бесплатным.
Также Кравцов не чурался брать деньги со своих студентов по 15 и 20 тыс. рублей.
Напомним, что ранее суд приговорил к штрафу в 800 тысяч рублей доцента кафедры математики СПбГМТУ.