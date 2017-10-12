Пропавшую в Башкирии пенсионерку обнаружили мертвой

78-летняя Хадича Бакаева пропала без вести неделю назад — вечером 6 октября женщина оделась и вышла из дома в Чекмагушевском районе РБ. Когда родственники спохватились, выяснилось, что пенсионерка уехала в соседнюю деревню, Киндеркуль.

— Последним ее видел шофер — он высадил бабушку у деревни и уехал. В этой деревне живут наши родственники, но до них она не дошла, — рассказала Габида, родственница потерявшейся.

За помощью близкие Хадичи Бакаевой обратились в полицию, ориентировки разместили в соцсети. А 12 октября пришли дурные вести.

— Мы нашли ее там, на окраине деревни. Она умерла. Сегодня вот хороним, — рассказали «Комсомолке» родственники пожилой женщины.