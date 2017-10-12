Минская милиция задержала поджигателя нотариальной конторы
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции изобличили злоумышленников, пытавшихся в ночь на 21 сентября поджечь нотариальную контору в Минске, сообщили БЕЛТА в МВД.
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции изобличили злоумышленников, пытавшихся в ночь на 21 сентября поджечь нотариальную контору в Минске, сообщили БЕЛТА в МВД.
Установлено, что у безработного минчанина при решении вопроса о наследстве возникло неприязненное отношение к нотариусу.
«Поэтому мужчина за деньги уговорил несовершеннолетнего учащегося колледжа поджечь нотариальную контору. Юноша согласился. Он разбил камнем стекло в здании, где расположено указанное учреждение, а после бросил туда бутылку с зажигательной смесью. Стоимость поврежденного огнем имущества устанавливается», — проинформировали в МВД.
Как отметили правоохранители, парень имеет неснятую и непогашенную судимость за злостное хулиганство.
По материалам пятого управления (по г. Минску) главного управления по борьбе сорганизованной преступностью и коррупцией МВД в отношении задержанных Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении совершеннолетнего дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 172 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления).