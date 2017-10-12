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14:51 (мск), источник: БЕЛТА

Минская милиция задержала поджигателя нотариальной конторы

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции изобличили злоумышленников, пытавшихся в ночь на 21 сентября поджечь нотариальную контору в Минске, сообщили БЕЛТА в МВД.

Установлено, что у безработного минчанина при решении вопроса о наследстве возникло неприязненное отношение к нотариусу.

«Поэтому мужчина за деньги уговорил несовершеннолетнего учащегося колледжа поджечь нотариальную контору. Юноша согласился. Он разбил камнем стекло в здании, где расположено указанное учреждение, а после бросил туда бутылку с зажигательной смесью. Стоимость поврежденного огнем имущества устанавливается», — проинформировали в МВД.

Как отметили правоохранители, парень имеет неснятую и непогашенную судимость за злостное хулиганство.

По материалам пятого управления (по г. Минску) главного управления по борьбе сорганизованной преступностью и коррупцией МВД в отношении задержанных Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении совершеннолетнего дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 172 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления).

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