Минская милиция задержала поджигателя нотариальной конторы

Установлено, что у безработного минчанина при решении вопроса о наследстве возникло неприязненное отношение к нотариусу.

«Поэтому мужчина за деньги уговорил несовершеннолетнего учащегося колледжа поджечь нотариальную контору. Юноша согласился. Он разбил камнем стекло в здании, где расположено указанное учреждение, а после бросил туда бутылку с зажигательной смесью. Стоимость поврежденного огнем имущества устанавливается», — проинформировали в МВД.

Как отметили правоохранители, парень имеет неснятую и непогашенную судимость за злостное хулиганство.

По материалам пятого управления (по г. Минску) главного управления по борьбе сорганизованной преступностью и коррупцией МВД в отношении задержанных Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом).