СК разберется с водителем автобуса в Екатеринбурге, зажавшего в дверях женщину с ребенком

«УралПолит.Ru» писал, что женщине с ребенком на руках при выходе из автобуса на остановке прищемило ногу дверью. Машина поехала, и она получила травму.

«По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району… города Екатеринбург СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки», — сообщает СУ СКР по региону.

Будет дана оценка действий водителя. Для определения тяжести вреда здоровью пострадавшей назначена судмедэкспертиза.

«В ходе проверки планируется опросить пострадавшую, водителя и очевидцев, истребовать и проанализировать… документацию», — сказан в сообщении.