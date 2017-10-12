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14:41 (мск), источник: УралПолит.ру

СК разберется с водителем автобуса в Екатеринбурге, зажавшего в дверях женщину с ребенком

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 12 октября, ИА УралПолит.Ru. Следственные органы начали проверку по факту инцидента с женщиной, которой прищемило ногу дверью автобуса в Екатеринбурге.

«УралПолит.Ru» писал, что женщине с ребенком на руках при выходе из автобуса на остановке прищемило ногу дверью. Машина поехала, и она получила травму.

«По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району… города Екатеринбург СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки», — сообщает СУ СКР по региону.

Будет дана оценка действий водителя. Для определения тяжести вреда здоровью пострадавшей назначена судмедэкспертиза.

«В ходе проверки планируется опросить пострадавшую, водителя и очевидцев, истребовать и проанализировать… документацию», — сказан в сообщении.

После проверки следователь решит, надо ли заводить уголовное дело.

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