Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Газовую трубу из Крыма отрезают, а уголь из США не горит" - СМИ
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Что изображено на новых банкнотах в 200 и 2000 рублей (фото)
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
В самолете, летевшем из Москвы, дебошир ударил стюардессу в лицо
Снова мимоСколько нужно астероидов, чтобы попасть в Землю?
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым - СМИ
СМИ: Савченко о возможности силового захвата Крыма
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Покупайте у США: соцсети ответили на заявления Литвы к “Газпрому”
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
14:43 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Бердске чиновницу подозревают в растрате

НОВОСИБИРСК, 12 октября, ФедералПресс. Бывшую руководительницу бердского центра центра информационно-материального обеспечения подозревают в растрате. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК региона.

По данным ведомства, в феврале 2016 года подозреваемая приняла на работу в МКУ «ЦИМО» бухгалтера, но в действительности сотрудник не выполнял свои обязанности.

Таким образом с февраля 2016 по апрель 2017 фальшивый сотрудник заработал свыше 392 тысяч рублей, которые ушли в карман подозреваемой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ — растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое в крупном размере. Сотрудница на данный момент с работы уволена.

Отметим, что ранее подозреваемая уже была фигурантом дела о растрате, издав незаконные приказы о начислении себе премий в размере более 1 миллиона рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Младший брат «серого кардинала» Миасса арестован по обвинению в разбое
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Путин уволил губернатора Псковской области
Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест
Видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву показали в суде
Стал известен средний чек россиян за один поход в магазин
Синоптики предупредили о дождях и похолодании по всей России
Патриарх Кирилл впервые прокомментировал фильм «Матильда»
Спорт
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу Определились 23 из 32 участников турнира
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов основал телекомпанию Ведущий сам займется созданием новых проектов для ТВ
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Объем выдачи ипотеки растет
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь