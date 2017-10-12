В Бердске чиновницу подозревают в растрате

По данным ведомства, в феврале 2016 года подозреваемая приняла на работу в МКУ «ЦИМО» бухгалтера, но в действительности сотрудник не выполнял свои обязанности.

Таким образом с февраля 2016 по апрель 2017 фальшивый сотрудник заработал свыше 392 тысяч рублей, которые ушли в карман подозреваемой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ — растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое в крупном размере. Сотрудница на данный момент с работы уволена.