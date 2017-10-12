В Магнитогорске задержан руководитель одного из учреждений здравоохранения
Сегодня, 12 октября, в Магнитогорске (Челябинская область) задержан руководитель одного из учреждений здравоохранения. Ему инкриминируют получение взятки.
Сегодня, 12 октября, в Магнитогорске (Челябинская область) задержан руководитель одного из учреждений здравоохранения. Ему инкриминируют получение взятки.
По информации из собственных источников, речь идет о главном враче горбольницы № 2 Магнитогорска. Он был задержан на рабочем месте.
В задержании принимали участие сотрудники Следственного комитета и УФСБ Челябинской области.
По предварительной информации, главврача обвиняют в получении взятки и злоупотреблении служебным положением.