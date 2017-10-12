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14:51 (мск), источник: Uralpress.ru

В Магнитогорске задержан руководитель одного из учреждений здравоохранения

Сегодня, 12 октября, в Магнитогорске (Челябинская область) задержан руководитель одного из учреждений здравоохранения. Ему инкриминируют получение взятки.

По информации из собственных источников, речь идет о главном враче горбольницы № 2 Магнитогорска. Он был задержан на рабочем месте.

В задержании принимали участие сотрудники Следственного комитета и УФСБ Челябинской области.

По предварительной информации, главврача обвиняют в получении взятки и злоупотреблении служебным положением.

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