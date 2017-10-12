Суд вынес приговоры фигурантам дела о договорных футбольных матчах

Источник: Sputnik.by

Суд Первомайского района столицы в четверг огласил вердикт в отношении 15 тренеров и футболистов, обвиняемых в организации договорных матчей в период с ноября 2015 года по июнь 2016 года. Ранее все фигуранты дела свою вину признали.

Согласно приговору, заказчики и организаторы «договорняков» получили до трех лет ограничения свободы и денежные штрафы. Так, Вячеслав Замара приговорен к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Аналогичное наказание получил и Юрий Сыроквашко, его также лишили права участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях сроком на пять лет. К двум годам ограничения свободы, но без направления в исправительное учреждение открытого типа, приговорен Владимир Маковский. Он также не сможет соревноваться пять лет.

К штрафам приговорены Ярослав Лемик (92 тысячи рублей), Александр Лебедев, Александр Тишкевич, Андрей Порываев и Сергей Шуманов (18,4 тысячи), Виталий Желудок (27,6 тысячи), Юрий Рыжко и Илья Гаврилов (11,5 тысяч), Вячеслав Палазник, Егор Гудель, Алексей Сакович и Игорь Журавлев (9,2 тысячи).

«Приговор по двум осужденным отличается от того, что запрашивало государственное обвинение. Это касается одного из игроков — Желудка, а также организатора договорных матчей Лемика, который должен выплатить штраф в размере 92 тысяч белорусских рублей. Будет ли в этой связи сторона обвинения обжаловать приговор? Пока рано об этом говорить, есть десять дней на то, чтобы ознакомиться с полным текстом решения суда», — приводит слова прокурора Анатолия Кобяка издание «Прессбол».

Гособвинитель добавил, что материалы дела, которые касаются граждан РФ, направлены в прокуратуру России.

К слову, это первое дело о «договорняках», которое было доведено до суда. Однако маловероятно, что оно послужит толчком для изменения законодательства. Причина — недостаточность судебной практики.

Деятельность группы граждан, которая занималась организацией договорных матчей чемпионата Беларуси по футболу в высшей и первой лигах, сотрудники МВД пресекли в июле 2016 года. По данным оперативников, размер ставок на договорных матчах зависел от их категории. Матч первой лиги оценивался от одной до четырех тысяч долларов, более престижные — от 10 до 18 тысяч.