В Омске умершего судью Москаленко будут судить 24 октября
Процесс уникален тем, что свидетель и обвиняемый по делу мертвы.
Процесс уникален тем, что свидетель и обвиняемый по делу мертвы.
24 октября в Омском областном суде начнется процесс по уголовному делу бывшего судьи Сергея Москаленко. Рассматривать его будет судья Владимир Исаханов.
Напомним, что Сергея Москаленко обвиняют в получении взятки в шесть миллионов от подсудимого, предпринимателя Виктора Берга.
По версии следствия, судья с 2010 по 2015 году судья рассматривал уголовное дело бывшего главы компании «ОмСтрой-2001», задолжавшего 100 миллионов рублей дольщикам и зарплаты работникам предприятия.
Силовики предполагают, что Москаленко за мзду работал на то, чтобы освободить Виктора Берга от уголовной ответственности.
Отметим, что в октябре 2015 года накануне последнего заседания суда бизнесмена нашли мертвым. Дело прекратил тот же Сергей Москаленко
А 13 января был найден повешенным сам судья. Причина его гибели не известна.
Особенность этого процесса в том, что обвиняемый и свидетель мертвы.