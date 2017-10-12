В Омске умершего судью Москаленко будут судить 24 октября

24 октября в Омском областном суде начнется процесс по уголовному делу бывшего судьи Сергея Москаленко. Рассматривать его будет судья Владимир Исаханов.

Напомним, что Сергея Москаленко обвиняют в получении взятки в шесть миллионов от подсудимого, предпринимателя Виктора Берга.

По версии следствия, судья с 2010 по 2015 году судья рассматривал уголовное дело бывшего главы компании «ОмСтрой-2001», задолжавшего 100 миллионов рублей дольщикам и зарплаты работникам предприятия.

Силовики предполагают, что Москаленко за мзду работал на то, чтобы освободить Виктора Берга от уголовной ответственности.

Отметим, что в октябре 2015 года накануне последнего заседания суда бизнесмена нашли мертвым. Дело прекратил тот же Сергей Москаленко из-за смерти обвиняемого.

А 13 января был найден повешенным сам судья. Причина его гибели не известна.