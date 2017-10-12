Бездомного задержали за убийство двух пенсионерок в Шахтах

Тела двух женщин 62 и 64 лет с признаками насильственной смерти были обнаружены после тушения пожара в одном из частных домов по улице Земнухова 9 октября.

По подозрению в преступлении был задержан ранее неоднократно судимый бездомный, который освободился из мест лишения свободы в конце сентября.

Задержанный рассказал следователям, что убил потерпевших в ходе совместного распития спиртного, забрал из дома 12 тыс. рублей, поджег его и скрылся.