Бездомного задержали за убийство двух пенсионерок в Шахтах
55-летний бездомный задержан по подозрению в убийстве двух пенсионерок в Шахтах, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
55-летний бездомный задержан по подозрению в убийстве двух пенсионерок в Шахтах, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
Тела двух женщин 62 и 64 лет с признаками насильственной смерти были обнаружены после тушения пожара в одном из частных домов по улице Земнухова 9 октября.
По подозрению в преступлении был задержан ранее неоднократно судимый бездомный, который освободился из мест лишения свободы в конце сентября.
Задержанный рассказал следователям, что убил потерпевших в ходе совместного распития спиртного, забрал из дома 12 тыс. рублей, поджег его и скрылся.
В настоящее время решается вопрос об избрании для мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.