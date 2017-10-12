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15:30 (мск), источник: СуперОмск

Стала известна причина пропажи 12-летних мальчиков в Омске

В Омске продолжают разыскивать двух 12-летних мальчиков — проживающего на улице Калюжной Алексея Мендаякова и проживающего на 4-й Чередовой Станислава Харченко.

Как ранее сообщал «СуперОмск», оба ушли из своих домов в среду, 11 октября, днем.

Как выяснилось, мальчики ушли из дома из-за конфликтов в семьях. Их одноклассники рассказали, что видели пропавших в среду вечером в районе телевизионного завода, передает пресс-служба омской полиции.

Сейчас розыском детей занимается около сотни полицейских и волонтеров, которые проверяют подъезды, чердаки, заброшенные здания, стройки в Ленинском округе, а также торговые центры, скверы и остановки.

Алексей ростом 150−155 см, с темными короткими волосами, карими глазами был одет в черную зимнюю куртку с капюшоном, темно-синие брюки, черные кроссовки, черную вязаную шапку, при себе имел черный рюкзак.

Станислав ростом 150−155 см, с короткими темно-русыми волосами, серыми глазами был одет в черную куртку, джинсы, вязаную шапку и калоши, при себе имел черный рюкзак и пакет с ботинками.

Всех обладающих какой-либо информацией о пропавших мальчиках просят обратиться по телефонам: 40−04−04 или 02.

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