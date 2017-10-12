Стала известна причина пропажи 12-летних мальчиков в Омске

Как ранее сообщал «СуперОмск», оба ушли из своих домов в среду, 11 октября, днем.

Как выяснилось, мальчики ушли из дома из-за конфликтов в семьях. Их одноклассники рассказали, что видели пропавших в среду вечером в районе телевизионного завода, передает пресс-служба омской полиции.

Сейчас розыском детей занимается около сотни полицейских и волонтеров, которые проверяют подъезды, чердаки, заброшенные здания, стройки в Ленинском округе, а также торговые центры, скверы и остановки.

Алексей ростом 150−155 см, с темными короткими волосами, карими глазами был одет в черную зимнюю куртку с капюшоном, темно-синие брюки, черные кроссовки, черную вязаную шапку, при себе имел черный рюкзак.

Станислав ростом 150−155 см, с короткими темно-русыми волосами, серыми глазами был одет в черную куртку, джинсы, вязаную шапку и калоши, при себе имел черный рюкзак и пакет с ботинками.