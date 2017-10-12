Стала известна причина пропажи 12-летних мальчиков в Омске
В Омске продолжают разыскивать двух 12-летних мальчиков — проживающего на улице Калюжной Алексея Мендаякова и проживающего на 4-й Чередовой Станислава Харченко.
В Омске продолжают разыскивать двух 12-летних мальчиков — проживающего на улице Калюжной Алексея Мендаякова и проживающего на 4-й Чередовой Станислава Харченко.
Как ранее сообщал «СуперОмск», оба ушли из своих домов в среду, 11 октября, днем.
Как выяснилось, мальчики ушли из дома
Сейчас розыском детей занимается около сотни полицейских и волонтеров, которые проверяют подъезды, чердаки, заброшенные здания, стройки в Ленинском округе, а также торговые центры, скверы и остановки.
Алексей ростом 150−155 см, с темными короткими волосами, карими глазами был одет в черную зимнюю куртку с капюшоном,
Станислав ростом 150−155 см, с короткими
Всех обладающих