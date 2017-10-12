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15:19 (мск), источник: Вести - Воронеж

Виновник смертельной аварии в Семилуках передумал выходить из тюрьмы досрочно

Виновник аварии, в результате которой погибла семейная пара, передумал выходить на свободу. Ранее Михаил Попов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но сегодня в суде от него решил отказаться.

Источник: Вести - Воронеж

Попытка освободиться из мест не столь отдаленных не первая, последний раз выйти на свободу мужчина пытался в феврале этого года.

Авария, в результате которой погибли Оксана и Влас Саенко, произошла в конце 2014 года в Семилуках. Суд установил, что Volkswagen Touareg под управлением нетрезвого Михаила Попова выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями.

Как сообщали родственники, отец виновника аварии, кстати, сотрудник полиции, пытался с ними договориться — угрожал и предлагал деньги. Но его сына всё же приговорили к 5,5 годам колонии-поселения, а также обязали выплатить родственникам компенсацию ущерба.

Свой сегодняшний отказ от намерения выйти на свободу Михаил Попов объяснил коротко. Он сообщил, что его освобождение на данный момент преждевременно:

— Будет позже подано ходатайство. Ну, и ещё побольше будет выплачено.

Подать новое ходатайство об освобождении мужчина сможет в любой момент. Родственники погибших в раскаяние Михаила Попова не верят. Более того, уверяют, что он всеми способами пытается уйти от выплаты компенсации. Сейчас сумма долга перед потерпевшими составляет 4 миллиона 300 тысяч рублей, выплачено чуть больше миллиона. Чтобы избежать материального наказания, осужденный, якобы, пытается скрыть своё имущество.

— На сегодняшний момент у Попова осталась только ипотечная квартира, которую фактически нельзя продать и реализовать. То есть, весь конец 2016 и середина 2017 года, они занимались выводом имущества, на данный момент у него ничего нет, — рассказала Елена Конопелько, сестра погибшего Власа Саенко.

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