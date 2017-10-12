Виновник смертельной аварии в Семилуках передумал выходить из тюрьмы досрочно
Виновник аварии, в результате которой погибла семейная пара, передумал выходить на свободу. Ранее Михаил Попов подал ходатайство об
Виновник аварии, в результате которой погибла семейная пара, передумал выходить на свободу. Ранее Михаил Попов подал ходатайство об
Попытка освободиться из мест не столь отдаленных не первая, последний раз выйти на свободу мужчина пытался в феврале этого года.
Авария, в результате которой погибли Оксана и Влас Саенко, произошла в конце 2014 года в Семилуках. Суд установил, что Volkswagen Touareg под управлением нетрезвого Михаила Попова выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями.
Как сообщали родственники, отец виновника аварии, кстати, сотрудник полиции, пытался с ними договориться — угрожал и предлагал деньги. Но его сына всё же приговорили к 5,5 годам
Свой сегодняшний отказ от намерения выйти на свободу Михаил Попов объяснил коротко. Он сообщил, что его освобождение на данный момент преждевременно:
— Будет позже подано ходатайство. Ну, и ещё побольше будет выплачено.
Подать новое ходатайство об освобождении мужчина сможет в любой момент. Родственники погибших в раскаяние Михаила Попова не верят. Более того, уверяют, что он всеми способами пытается уйти от выплаты компенсации. Сейчас сумма долга перед потерпевшими составляет 4 миллиона 300 тысяч рублей, выплачено чуть больше миллиона. Чтобы избежать материального наказания, осужденный, якобы, пытается скрыть своё имущество.
— На сегодняшний момент у Попова осталась только ипотечная квартира, которую фактически нельзя продать и реализовать. То есть, весь конец 2016 и середина 2017 года, они занимались выводом имущества, на данный момент у него ничего нет, — рассказала Елена Конопелько, сестра погибшего Власа Саенко.