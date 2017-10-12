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15:39 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Две школьницы торговали наркотиками в Челябинске

В Челябинске стражи порядка задержали двух местных школьниц, которые раскладывали наркотики по тайникам, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Как сообщили в региональном МВД, девушек 16 и 17 лет поймали на месте преступления, когда они прятали закладку синтетики у дома на улице Ясная. Возбуждено уголовное дело.

Как пояснили в СКР, обе девочки воспитываются в благополучных и обеспеченных семьях. Криминальным бизнесом школьницы решили заняться, чтобы иметь собственные деньги.

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