Две школьницы торговали наркотиками в Челябинске
В Челябинске стражи порядка задержали двух местных школьниц, которые раскладывали наркотики по тайникам, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В Челябинске стражи порядка задержали двух местных школьниц, которые раскладывали наркотики по тайникам, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Как сообщили в региональном МВД, девушек 16 и 17 лет поймали на месте преступления, когда они прятали закладку синтетики у дома на улице Ясная. Возбуждено уголовное дело.
Как пояснили в СКР, обе девочки воспитываются в благополучных и обеспеченных семьях. Криминальным бизнесом школьницы решили заняться, чтобы иметь собственные деньги.