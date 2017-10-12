У погибшей во время голого селфи челябинки остался ребенок
ЧЕЛЯБИНСК, 12 октября, ИА УралПолит.Ru. У погибшей уроженки Челябинской области, которая разбилась об дорожный знак в Доминикане, высунувшись из окна автомобиля, остался маленький ребенок.
ЧЕЛЯБИНСК, 12 октября, ИА УралПолит.Ru. У погибшей уроженки Челябинской области, которая разбилась об дорожный знак в Доминикане, высунувшись из окна автомобиля, остался маленький ребенок.
Как ранее писал УралПолит.Ru, инцидент произошел днем в среду, 11 октября, на дороге в аэропорт
Жуткие кадры были засняты на камеру мобильного телефона девушкой, которая управляла автомобилем — гражданкой Украины Иванной Бойрачук. На видео видно, что перед трагедией россиянка вела себя весьма раскрепощенно. Она находилась в нижнем белье без верха, смеялась и развлекалась.
В результате инцидента Бородина скончалась в местной больнице. По информации из госпиталя, причиной смерти стала тяжелая
Как узнали СМИ, 35-летняя женщина несколько лет назад переехала из Челябинска в Москву, а затем в Канны, где продавала недвижимость россиянам. В Доминикане она отдыхала с подругой и ребенком.