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16:18 (мск), источник: УралПолит.ру

У погибшей во время голого селфи челябинки остался ребенок

ЧЕЛЯБИНСК, 12 октября, ИА УралПолит.Ru. У погибшей уроженки Челябинской области, которая разбилась об дорожный знак в Доминикане, высунувшись из окна автомобиля, остался маленький ребенок.

Как ранее писал УралПолит.Ru, инцидент произошел днем в среду, 11 октября, на дороге в аэропорт Пунта-Каны, сообщает портал Ensegundos со ссылкой на представителя национальной полиции Франка Феликса Дуран Мехиа. Наталья Бородина из Челябинской области топлес высунулась в окно автомобиля, после чего головой врезалась в дорожный столб.

Жуткие кадры были засняты на камеру мобильного телефона девушкой, которая управляла автомобилем — гражданкой Украины Иванной Бойрачук. На видео видно, что перед трагедией россиянка вела себя весьма раскрепощенно. Она находилась в нижнем белье без верха, смеялась и развлекалась.

В результате инцидента Бородина скончалась в местной больнице. По информации из госпиталя, причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма.

Как узнали СМИ, 35-летняя женщина несколько лет назад переехала из Челябинска в Москву, а затем в Канны, где продавала недвижимость россиянам. В Доминикане она отдыхала с подругой и ребенком.

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У погибшей во время голого селфи челябински остался ребенок
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