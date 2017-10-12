У погибшей во время голого селфи челябинки остался ребенок

Как ранее писал УралПолит.Ru, инцидент произошел днем в среду, 11 октября, на дороге в аэропорт Пунта-Каны, сообщает портал Ensegundos со ссылкой на представителя национальной полиции Франка Феликса Дуран Мехиа. Наталья Бородина из Челябинской области топлес высунулась в окно автомобиля, после чего головой врезалась в дорожный столб.

Жуткие кадры были засняты на камеру мобильного телефона девушкой, которая управляла автомобилем — гражданкой Украины Иванной Бойрачук. На видео видно, что перед трагедией россиянка вела себя весьма раскрепощенно. Она находилась в нижнем белье без верха, смеялась и развлекалась.

В результате инцидента Бородина скончалась в местной больнице. По информации из госпиталя, причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма.