Квартирный вопрос: чем на самом деле владеет Алексей Улюкаев
Прокуратура объявила, что нашла у бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева десятки домов и участков. Как выяснила Русская служба
Прокуратура объявила, что нашла у бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева десятки домов и участков. Как выяснила Русская служба
Перечисление владения
Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев после этого заявил, что столь подробное перечисление имущества подзащитного — это намеренное желание создать видимость его богатства: «Да это смешно. Они перечисляют одно и то же имущество по несколько раз».
Русская служба
Вот что нашли правоохранительные органы у семьи Улюкаева.
Жилой комплекс «Золотые ключи-2»
В 5-комнатной квартире площадью 224,6 кв.м в ЖК «Золотые ключи-2»
Квартиры похожей площади в этом доме продаются на сайте сian.ru от 80 млн рублей. Здание было построено в начале 2000-х компанией Mirax Group Сергея Полонского. Жилье в «Золотых ключах» покупал и Дмитрий Медведев, писал Forbes, а также, по данным издания «Большой город», там также жил патриарх Алексий II.
Дача в поселке Вороновское (Москва)
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Усадьба в деревне Абрамово (Смоленская область)
Улюкаев владеет усадьбой в глухой местности на берегу Угры в 250 км от Смоленска. Площадь участка — 1,5 га, а принадлежащего
В списке недвижимости, которая, по словам прокуроров, также принадлежит Улюкаеву есть еще два объекта. Оба они не были указаны в сведениях о доходах Улюкаева за 2015 год. По данным Росреестра, они уже несколько лет не принадлежат министру.
Квартира на Малой Лубянке, 16
Двухкомнатной квартирой в здании бывшего доходного дома Улюкаев владел еще до службы в правительстве, в 2010—2012, но затем продал ее. Стоимость квартир в этом доме начинается от 35 млн рублей (данные сайта cian.ru). Бывший первый зампред Центробанка, судя по опубликованным декларациям, вполне мог себе ее позволить: так, за 2013 год он задекларировал более 80 млн рублей дохода.
Также прокуроры заявили, что Улюкаев владел земельным участком в поселке Марушкинское в СНТ «Стрелец» в Новой Москве недалеко от аэропорта «Внуково». Улюкаев действительно владел там участком площадью 600 кв. м, но только в 2007—2008 годах, следует из данных Росреестра. Как указал прокурор, Улюкаев также владеет участком в поселке Кратово в Московской области. Этой недвижимости нет в его декларации за 2015 год, русской службе
Суд зачитал и список недвижимости ближайших родственников Улюкаева — жены, взрослого сына от первого брака, отца и матери.
Дача в Крыму
Юлии Хряпиной, супруге Улюкаева, принадлежит 0,18 га в Крыму и два дома там же. Они расположены на побережье Черного моря недалеко от Гурзуфа. Хряпина — уроженка полуострова, и семья приобрела недвижимость еще до аннексии Крыма: этот дом есть в декларации чиновника за 2013 год.
Земли семьи Улюкаева граничат с бывшими виноградниками винодельческого комбината «Массандра», которые в январе 2016 года на аукционе купила компания «Элиас», связанная с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым, писал РБК.
Следователь также упомянул квартиру Хряпиной в Подмосковном Раменском площадью 43 кв. м. Юлия не владеет ею с 2012 года — она подарила ее своей матери.
Незадекларированная квартира жены на улице Новаторов
Судя по сведениям о доходах, Юлии Хряпиной принадлежит также две квартиры, обнаружить которые Русской службе
Однако следствие нашло у нее еще одну квартиру площадью 58,7 кв. м на улице Новаторов в Москве. Хряпина владеет ей с 2005 года, но ни в одной декларации семьи
Квартиры такой площади в этом доме выставлены на продажу на cian.ru за 15 млн рублей.
«Депутатский дом» на улице Улофа Пальме, 1
В знаменитом «депутатском доме» на Улофа Пальме, 1 в Москве пятикомнатная квартира площадью 220 кв. м есть у Дмитрия Улюкаева, сына
Родители Алексея Улюкаева владеют в «депутатском доме» двухкомнатной квартирой площадью 88,4 кв.
Квартира на Патриарших прудах
По данным следствия, сыну
Улюкаев, как и все министры, ежегодно указывал свои доходы в антикоррупционной справке, которая публикуется на сайте Кремля. За 2015 год его совокупный доход с супругой составил 74,9 млн рублей (это последний год, за который успел отчитаться Улюкаев до задержания и лишения должности).
Так, лидером по доходам среди членов правительства за 2015 год оказался министр по вопросам «открытого правительства», выходец из бизнеса Михаил Абызов, его доход составил 455,6 млн руб. Он и не лидер по количеству квадратных метров: так, первый
Много ли нашли у
Кроме того, обвинение Улюкаева зачитало подробную опись изъятых у него денег и ценных вещей. Из кабинета Улюкаева изъяли 250 тыс. долларов и несколько тысяч фунтов стерлингов, а на его даче в поселке Вороновское в Новой Москве было найдено 300 тыс. долларов наличными. Арестованы и счета
У Улюкаева нашли четыре пары часов швейцарских марок стоимостью 1,543 млн, 75 тыс., 28 тыс. и 23 тыс. руб, а также слитки драгоценных металлов и сберкнижки.
Самая необычная находка — это внушительная коллекция монет. У Улюкаева изъяли золотые монеты 999 пробы, стоимость которых — от 2,2 до 6, 75 тыс., а также серебряные, которые были оценены в 13,7−341,6 тыс. 75 тыс., зачитал прокурор на заседании суда. Одна из монет номиналом 25 тыс. рублей весит больше 3 кг.
Коллекционирование монет — хобби
Это не самая внушительная находка правоохранительных органов при задержании подозреваемых в коррупции чиновников.
Так, монеты и деньги Улюкаева оказались гораздо более скромными, чем, например, содержимое кабинета
Всеволод Бойко