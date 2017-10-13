Двое обвиняемых по делу экстремистской Misantropic Division в Ростове признали вину

Александр Вишняков и Сергей Корнеев (несовершеннолетний) признали свою вину в нападении и нанесении побоев лидеру регионального политического движения «Левый блок», журналисту Владиславу Рязанцеву. Корнеев, обвинявшийся также в участии в запрещенной в России экстремистской организации, также признал вину. Еще двое обвиняемых — Руслан Павлюк (руководитель ячейки) и Андрей Безуглов — свою вину не признали. Их также обвиняют в участии и вербовке в экстремистскую Misanthropik division и нападении на Рязанцева в январе 2017 года.
Следующее заседание по делу назначено на 30 октября. Об этом ходатайствовал потерпевший Рязанцев.
Как сообщали ранее в ГУ МВД по региону, деятельность ячейки неонацистской экстремистской организации Misanthropic Division была пресечена в Ростове в начале октября. По данным полиции, участники группировки планировали уничтожать имущество в
Павлюка, Безуглова и Корнеева обвиняют по статьям УК РФ «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремисткой организации», «Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности», а также по статье «Побои». Вишняков обвиняется только по последней статье.
Как ранее сообщили в СК РФ, националистическое объединение Misanthropic division с началом событий на Украине в 2014 году приобрело международный характер: его ячейки были открыты в 19 государствах, в том числе России, Белоруссии, Украине, Германии, Франции, Польше, Великобритании. По данным СК, функционеры украинской ячейки принимали участие в боевых действиях на востоке Украины. Кроме того, участники сообщества ведут популяризацию бандеровской идеологии,