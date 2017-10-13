Двое обвиняемых по делу экстремистской Misantropic Division в Ростове признали вину

Александр Вишняков и Сергей Корнеев (несовершеннолетний) признали свою вину в нападении и нанесении побоев лидеру регионального политического движения «Левый блок», журналисту Владиславу Рязанцеву. Корнеев, обвинявшийся также в участии в запрещенной в России экстремистской организации, также признал вину. Еще двое обвиняемых — Руслан Павлюк (руководитель ячейки) и Андрей Безуглов — свою вину не признали. Их также обвиняют в участии и вербовке в экстремистскую Misanthropik division и нападении на Рязанцева в январе 2017 года.

Следующее заседание по делу назначено на 30 октября. Об этом ходатайствовал потерпевший Рязанцев.

Как сообщали ранее в ГУ МВД по региону, деятельность ячейки неонацистской экстремистской организации Misanthropic Division была пресечена в Ростове в начале октября. По данным полиции, участники группировки планировали уничтожать имущество в Ростове-на-Дону, также подтвердилась их причастность к нападениям на лидера регионального политического движения «Левый Блок» и штатного журналиста интернет-издания «Кавказский узел» Владислава Рязанцева, который в результате получил травмы.

Павлюка, Безуглова и Корнеева обвиняют по статьям УК РФ «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремисткой организации», «Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности», а также по статье «Побои». Вишняков обвиняется только по последней статье.