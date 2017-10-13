Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Турки закрыли дорогу кораблям из Крыма
Ученые подслушали, о чем люди говорят во сне
Еще одна страна признала Крым частью России
Путин объяснил немецким бизнесменам приход Назарбаева на встречу
В моду вошли шарфы-пуховики (фото)
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?В четверг США, а также Израиль объявили о намерении покинуть ЮНЕСКО. Стоит вспомнить, что собой представляет эта организация, ее историю и цели
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: в Киеве рассказывают о будущем бойцов АТО при смене власти
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
"Я подаю на развод": жена Аршавина о разрыве с ним
СМИ о демарше Лукашенко перед Путиным на саммите
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
13:15 (мск), источник: ТАСС

Двое обвиняемых по делу экстремистской Misantropic Division в Ростове признали вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 октября. /ТАСС/. Двое обвиняемых по делу местной ячейки экстремистской Misanthropic Division (запрещена в РФ) в Ростове-на-Дону признали свою вину, еще двое отказались, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Александр Вишняков и Сергей Корнеев (несовершеннолетний) признали свою вину в нападении и нанесении побоев лидеру регионального политического движения «Левый блок», журналисту Владиславу Рязанцеву. Корнеев, обвинявшийся также в участии в запрещенной в России экстремистской организации, также признал вину. Еще двое обвиняемых — Руслан Павлюк (руководитель ячейки) и Андрей Безуглов — свою вину не признали. Их также обвиняют в участии и вербовке в экстремистскую Misanthropik division и нападении на Рязанцева в январе 2017 года.

Следующее заседание по делу назначено на 30 октября. Об этом ходатайствовал потерпевший Рязанцев.

Как сообщали ранее в ГУ МВД по региону, деятельность ячейки неонацистской экстремистской организации Misanthropic Division была пресечена в Ростове в начале октября. По данным полиции, участники группировки планировали уничтожать имущество в Ростове-на-Дону, также подтвердилась их причастность к нападениям на лидера регионального политического движения «Левый Блок» и штатного журналиста интернет-издания «Кавказский узел» Владислава Рязанцева, который в результате получил травмы.

Павлюка, Безуглова и Корнеева обвиняют по статьям УК РФ «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремисткой организации», «Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности», а также по статье «Побои». Вишняков обвиняется только по последней статье.

Как ранее сообщили в СК РФ, националистическое объединение Misanthropic division с началом событий на Украине в 2014 году приобрело международный характер: его ячейки были открыты в 19 государствах, в том числе России, Белоруссии, Украине, Германии, Франции, Польше, Великобритании. По данным СК, функционеры украинской ячейки принимали участие в боевых действиях на востоке Украины. Кроме того, участники сообщества ведут популяризацию бандеровской идеологии, национал-радикализованных и вооруженных формирований Украины («Правый сектор», батальон «Азов»), а также призывают вступать в их ряды.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать баллистические ракеты России
Захарова прокомментировала заявление CNN о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go
Социологи узнали, сколько денег нужно россиянам для счастья
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат
Главу Amazon Studios обвинили в сексуальных домогательствах
Спорт
«Без тебя теннис будет скучным». Убедительная победа Шараповой Заполучить в число участников саму Марию Шарапову — большая удача для молодого турнира в Тяньцзине — а он ведет свою историю лишь с 2014 года
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
5 способов выжать из балкона максимум
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь