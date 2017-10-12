Украинских врачей не пустили к Павлу Грибу, сидящему в СИЗО в Краснодаре

Источник: ЮГА.ру

О случившемся порталу Юга.ру рассказал врач Василий Притула. По его словам, они с коллегой и представителем консульства приехали в Краснодар и им отказал в визите к Павлу старший следователь, который ведет дело.

«Мы написали заявление в консульство, ФСБ и в прокуратуру в Краснодаре. Консул начал переговоры с российской стороной, нам российская сторона категорически отказала», — сказал Притула.

Он отметил, что с 2003 года наблюдает и лечит юношу — у Гриба портальная гипертензия с угрозой кровотечения.

«Ему не то что лекарства нужны — ему нужны диета, режим. Буквально дней за пять до той истории, которая случилась, он был у меня на приеме, и мы ему рекомендовали плановое хирургическое лечение», — сказал врач.

Он отметил, что даже операция не решает проблемы. У страдающих портальной гипертензией низкий гемоглобин и в любой момент может начаться кровотечение из пищевода и желудка.

«Будем вести переговоры, мы будем ждать. Нам хотелось бы увидеть Павла, посмотреть, как он выглядит, провести элементарное обследование, увидеть результаты обследования медсанчасти», — заключил Притула.