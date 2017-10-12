В Черемхово брат мэра в дорожном конфликте побил женщину и её 68-летнего отца

Источник: Вести Иркутск

После муниципальных выборов в районе расторгли контракты с руководителями сразу шести учебных учреждений. Сами они связывают это с тем, что отказались агитировать за «нужного» кандидата. И вот в центре города накануне произошёл конфликт с участием одного из директоров и — Сергеем Семёновым, братом мэра Черемхово Вадима Семёнова. Депутат гордумы, член партии «Единая Россия», по заверениям пострадавшей, напал и избил её и пожилого отца.

— Он схватил меня вот так за шею, приподнял и начал мотать из стороны в сторону. Завтра поеду на снимок.

У Ксении Антипиной смещение шейного отдела позвоночника в результате неравного боя с мужчиной на две головы выше её и в два раза шире, признаётся женщина. 11 октября семья Антипиных выехала из села Каменно-Ангарска в Черемхово по делам. На перекрёстке в центре города отец Ксении «подрезал» внедорожник «Ленд Ровер».

— Впереди резко остановилась машина. Я дал резко влево, смотрю — прохожу. Это на шофёрском жаргоне называется «подрезал», — говорит отец Ксении Антипиной Николай.

Водитель внедорожника оказался родным братом мэра Черемхово Сергеем Семёновым.

Инцидент произошёл вчера в 12 часов дня на этом перекрёстке Плеханова и Первомайской. Внедорожник начал прижимать к обочине машину Ксении Антипиной. А уже здесь, у торгово-развлекательного центра «Октябрь», началась драка.

Сергей Семёнов себя виновным не считает. По телефону рассказал, что отец Ксении стал извинятся за дорожный инцидент, а его дочь первая с криками полезла в драку. Сергей не дал разрешения на публикацию телефонного комментария. У Ксении Антипиной другая версия инцидента.

— Мужчина меня ударил по лицу, ударил отца. Потом схватил меня за шею, начал трясти и сказал — тебе же говорили молчать! — говорит жительница села Камено-Ангарск Ксения Антипина.

Всё это время за избиением матери и дедушки наблюдал из машины 13-летний Николай Антипин.

— Мне было страшно, какой-то незнакомый мужик дерётся, — говорит сын Ксении Николай Антипин.

В центре города свидетелями инцидента стали десятки человек. Зачинщик, говорит Ксения, угрожал, кричал матами, был в ярости. На помощь выбежал только сотрудник ближайшего магазина. Он начал оттаскивать Сергея Семёнова и уговаривал прекратить скандал. После чего водитель внедорожника уехал.

— В настоящее время по факту дорожного инцидента проводится всесторонняя проверка, по окончанию данной проверки будет принято процессуальное решение, — говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Иванов.

После обращения в травмпункт и полицию Антипины отправились за помощью к омбудсмену Валерию Лукину. Он считает, это вопрос политический.

— В преддверии выборов 10 сентября с ней был заключён договор только на месяц, как директора школы. С условием, что она будет вести большую агитационную работу за кандидата в главу поселения деревни Балухарь, которого рекомендовал мэр Побойкин, — говорит уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин.