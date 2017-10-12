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17:35 (мск), источник: Pro Город Самара

В Сергиевском районе УАЗ сгорел после ДТП с иномаркой: водитель погиб

В четверг, 12 октября, примерно в 15:40 на трассе «Урал — Сергиевск — Челно-Вершины» в Сергиевском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Источник: 63.мвд.рф

По предварительной версии полицейских, водитель автомобиля Mitsubishi, нарушив ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ, который после этого опрокинулся на бок и загорелся.

В результате ДТП 62-летний водитель УАЗика от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель иномарки и два пассажира транспортных средств с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

В настоящее время полицейские устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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