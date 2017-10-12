В Сергиевском районе УАЗ сгорел после ДТП с иномаркой: водитель погиб

Источник: 63.мвд.рф

По предварительной версии полицейских, водитель автомобиля Mitsubishi, нарушив ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ, который после этого опрокинулся на бок и загорелся.

В результате ДТП 62-летний водитель УАЗика от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель иномарки и два пассажира транспортных средств с травмами различной степени тяжести госпитализированы.