В Сергиевском районе УАЗ сгорел после ДТП с иномаркой: водитель погиб
В четверг, 12 октября, примерно в 15:40 на трассе «Урал — Сергиевск — Челно-Вершины» в Сергиевском районе произошло смертельное ДТП, сообщает
В четверг, 12 октября, примерно в 15:40 на трассе «Урал — Сергиевск — Челно-Вершины» в Сергиевском районе произошло смертельное ДТП, сообщает
По предварительной версии полицейских, водитель автомобиля Mitsubishi, нарушив ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ, который после этого опрокинулся на бок и загорелся.
В результате ДТП 62-летний водитель УАЗика от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель иномарки и два пассажира транспортных средств с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
В настоящее время полицейские устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.