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17:35 (мск), источник: Ведомости

Полиция Нью-Йорка открыла дело против продюсера Харви Вайнштейна

Полиция Нью-Йорка возобновила расследование в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, сообщает AFP. Агентство уточняет, что дело касается событий 2004 г.

Источник: AP 2017

6 октября The New York Times опубликовала статью, в который приводились показания, по большей части анонимные, о сексуальных домогательствах Вайнштейна к своим сотрудницам и актрисам. Актриса Люсия Эванс ранее рассказала The New Yorker, что в 2004 г. Вайнштейн принудил ее к оральному сексу. Из материала газеты можно сделать вывод, что продюсер на протяжении более чем трех десятков лет неподобающе вел себя, обещая женщинам карьеру в Голливуде в обмен на секс.

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В тот день нанятый продюсером адвокат Чарльз Харпер заявил, что готовит против газеты иск на $50 млн. Сам Вайнштейн заявил, что большая часть написанного газетой — неправда, но признал, что его методы общения с женщинами «устарели» и нуждаются в исправлении.

После выхода статьи о сексуальных домогательствах со стороны продюсера рассказали многие актрисы, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и Леа Сейду.

Братья Харви и Боб Вайнштейны — одни из самых известных продюсеров Голливуда. Среди спродюсированных ими фильмов — «Криминальное чтиво», «Влюбленный Шекспир», «Умница Уилл Хантинг», «Король говорит», «Властелин колец», «Чикаго», «Убить Билла», «Город грехов», а также сериалы «Марко Поло» для Netflix и «Война и мир» для BBC.

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