Полиция Нью-Йорка открыла дело против продюсера Харви Вайнштейна

6 октября The New York Times опубликовала статью, в который приводились показания, по большей части анонимные, о сексуальных домогательствах Вайнштейна к своим сотрудницам и актрисам. Актриса Люсия Эванс ранее рассказала The New Yorker, что в 2004 г. Вайнштейн принудил ее к оральному сексу. Из материала газеты можно сделать вывод, что продюсер на протяжении более чем трех десятков лет неподобающе вел себя, обещая женщинам карьеру в Голливуде в обмен на секс.