Полиция Нью-Йорка открыла дело против продюсера Харви Вайнштейна

Источник: AP 2017

6 октября The New York Times опубликовала статью, в который приводились показания, по большей части анонимные, о сексуальных домогательствах Вайнштейна к своим сотрудницам и актрисам. Актриса Люсия Эванс ранее рассказала The New Yorker, что в 2004 г. Вайнштейн принудил ее к оральному сексу. Из материала газеты можно сделать вывод, что продюсер на протяжении более чем трех десятков лет неподобающе вел себя, обещая женщинам карьеру в Голливуде в обмен на секс.

В тот день нанятый продюсером адвокат Чарльз Харпер заявил, что готовит против газеты иск на $50 млн. Сам Вайнштейн заявил, что большая часть написанного газетой — неправда, но признал, что его методы общения с женщинами «устарели» и нуждаются в исправлении.

После выхода статьи о сексуальных домогательствах со стороны продюсера рассказали многие актрисы, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и Леа Сейду.