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17:21 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Пожар площадью 200 кв. м произошел на территории завода «Серп и Молот» на юго-востоке Москвы

Пожар произошел в выселенном здании на территории завода «Серп и Молот», сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«На территории завода “Серп и Молот” горит выселенное трехэтажное здание. Пожарные прибыли на место происшествия. В настоящий момент происходит возгорание кровли», — сказал собеседник агентства.

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По предварительным данным, площадь горения составляет около 200 кв. м.

Как сообщили Агентству «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по городу, возгорание произошло по адресу: Золоторожский Вал, д. 11. Сведений о пострадавших не поступало.

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Металлургический завод «Серп и молот» был основан в 1883 г. На заводе выпускали трубы, сталь и стальные изделия, проволоку, металлические листы и ленты. В 2011 г. завод был закрыт.

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