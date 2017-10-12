Пожар площадью 200 кв. м произошел на территории завода «Серп и Молот» на юго-востоке Москвы
Пожар произошел в выселенном здании на территории завода «Серп и Молот», сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
Пожар произошел в выселенном здании на территории завода «Серп и Молот», сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«На территории завода “Серп и Молот” горит выселенное трехэтажное здание. Пожарные прибыли на место происшествия. В настоящий момент происходит возгорание кровли», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, площадь горения составляет около 200 кв. м.
Как сообщили Агентству «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по городу, возгорание произошло по адресу: Золоторожский Вал, д. 11. Сведений о пострадавших не поступало.
Металлургический завод «Серп и молот» был основан в 1883 г. На заводе выпускали трубы, сталь и стальные изделия, проволоку, металлические листы и ленты. В 2011 г. завод был закрыт.