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17:27 (мск), источник: 36on.ru

В кафе «Моне» в центре Воронежа нашли живых и мертвых тараканов

Внеплановая проверка Роспотребнадзора выявила нарушения, допущенные персоналом кафе «Моне», расположенного на улице Плехановской.

Специалисты обнаружили в производственных помещениях заведения общепита тараканов. Кроме того, сухих насекомых нашли и в помещении кухни, что, по мнению Роспотребнадзора, свидетельствует о том, что в кафе некачественно проводилась, как генеральная, так и текущая уборка.

Помимо этого, проверка показала, что в доготовочном цехе не проведен своевременный ремонт и герметизация швов и стыков стен и рамы окна.

Материал об административном нарушении был направлен в районный суд, который 19 сентября принял решение остановить деятельность кафе на 15 суток, до устранения нарушений.

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