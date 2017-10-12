В кафе «Моне» в центре Воронежа нашли живых и мертвых тараканов
Внеплановая проверка Роспотребнадзора выявила нарушения, допущенные персоналом кафе «Моне», расположенного на улице Плехановской.
Внеплановая проверка Роспотребнадзора выявила нарушения, допущенные персоналом кафе «Моне», расположенного на улице Плехановской.
Специалисты обнаружили в производственных помещениях заведения общепита тараканов. Кроме того, сухих насекомых нашли и в помещении кухни, что, по мнению Роспотребнадзора, свидетельствует о том, что в кафе некачественно проводилась, как генеральная, так и текущая уборка.
Помимо этого, проверка показала, что в доготовочном цехе не проведен своевременный ремонт и герметизация швов и стыков стен и рамы окна.
Материал об административном нарушении был направлен в районный суд, который 19 сентября принял решение остановить деятельность кафе на 15 суток, до устранения нарушений.