В кафе «Моне» в центре Воронежа нашли живых и мертвых тараканов

Специалисты обнаружили в производственных помещениях заведения общепита тараканов. Кроме того, сухих насекомых нашли и в помещении кухни, что, по мнению Роспотребнадзора, свидетельствует о том, что в кафе некачественно проводилась, как генеральная, так и текущая уборка.