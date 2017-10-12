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23:00 (мск), источник: Sputnik

На директора Ташкентского юридического колледжа завели уголовное дело

Директор Ташкентского юридического колледжа Наталья Темирова была уволена 7 октября 2017 года после поножовщины, которая произошла на территории учебного заведения.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора Ташкентского юридического колледжа, где недавно произошла поножовщина среди учащихся со смертельным исходом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Информация об этом стала известна сегодня в ходе прошедшего в ГУВД брифинга. По словам представителя городской прокуратуры Бобира Дехконова, кроме директора Натальи Темировой обвинения также выдвинуты и в адрес других должностных лиц учебного заведения.

Им вменяется хищение путем присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в его ведении, путем злоупотребления должностным положением (статья 167 части 2 пункта «г» Уголовного кодекса).

Ранее директор Ташкентского юридического колледжа Наталья Темирова была уволена 7 октября 2017 года после поножовщины, которая произошла на территории учебного заведения. В рамках проведенного служебного расследования Минюст вскрыл ряд серьезных правонарушений со стороны директора.

Так, например, она набирала работников учебного заведения из своих родственников, оскорбляла и применяла необоснованные дисциплинарные меры по отношению к другим сотрудникам. Также были выявлены нарушения в процессе обучения и выдачи дипломов выпускникам. Все это создало нездоровую обстановку в колледже, которая и стала одним из факторов произошедшей трагедии.

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