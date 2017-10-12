Калифорнийский полицейский снял лесной пожар изнутри
В американском штате Калифорния полицейский проехал сквозь бушующий по обеим сторонам дороги лесной пожар. Видео публикует BFMTV.
В американском штате Калифорния полицейский проехал сквозь бушующий по обеим сторонам дороги лесной пожар. Видео публикует BFMTV.
Машиной управлял шериф округа Сонома, который находится в окрестностях
По последним данным, жертвами лесных пожаров уже стали 23 человека. В борьбе с огнем принимают участие восемь тысяч пожарных и спасателей.