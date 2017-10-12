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17:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Калифорнийский полицейский снял лесной пожар изнутри

В американском штате Калифорния полицейский проехал сквозь бушующий по обеим сторонам дороги лесной пожар. Видео публикует BFMTV.

Машиной управлял шериф округа Сонома, который находится в окрестностях Сан-Франциско.

По последним данным, жертвами лесных пожаров уже стали 23 человека. В борьбе с огнем принимают участие восемь тысяч пожарных и спасателей.

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