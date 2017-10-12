Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
12 комнат и бассейн: сколько стоит последний дом Пикассо
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Снова мимоСколько нужно астероидов, чтобы попасть в Землю?
Демарш Лукашенко перед Путиным на саммите СНГ - СМИ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Смерть на шоу: экс-муж Распутиной скончался на передаче - СМИ
Белла Хадид показалась в платье без белья - СМИ
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
Яковлева рассказала об отношениях с сыном-неформалом и его женой
Экс-невеста Степанова о нем: Ударил и отшвырнул
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
18:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки одноклассника

Силовики нашли предполагаемого убийцу 14-летней школьницы. Им оказался одноклассник погибшей, сообщила пресс-служба СК России в четверг, 12 октября.

По предварительным данным, накануне девочка поругалась с одноклассником. Мальчик дождался, когда школьница пойдет домой, и подкараулил ее в лесополосе. Подросток избил девочку, нанося удары ногами и деревянными палками по голове и лицу. От ран девочка умерла на месте. Подозреваемый забрал ее телефон и скрылся. В ходе следственных действий устройство нашли у мальчика.

Тело школьницы со следами насилия нашли в селе Большая Казинка Павловского района вечером среды, 11 октября. Школьницу обнаружили в лесополосе между улицами Школьной и Садовой.

По словам школьников и учителей, девочка покинула школу между 14:00 и 15:00. До дома, расположенного на улице Подлужной, ей пришлось бы добираться около километра по асфальтированной дороге. Но домой ребенок не вернулся. Путь школьницы пролегал мимо заросшего высокими тополями и густым кустарником высохшего озера по левую сторону. Справа перед школой находится небольшое поле. Неширокая асфальтированная дорожка ведет к асфальтированной дороге на улице Школьной, пройдя по которой девочка свернула бы на свою улицу.

Родители забили тревогу, когда дочь не вернулась домой и после 16:00. Она была домашним и послушным ребенком, и без ведома взрослых уйти не могла. Обзвонив всех подруг школьницы и сообщив о пропаже учителям, родители самостоятельно отправились на поиски. Одноклассники тем временем выложили сообщение об исчезновении односельчанки в соцсетях. На поиски вышла вся школа — около 100 человек.

Вечером, около 18:00 тело девочки было найдено в 100 метрах от школы в тополиной рощице на месте высохшего озера. Это место хорошо видно из школьных окон.

— Мы все в шоке. Девочка была во всех отношениях положительной, воспитанной, хорошо училась, у нее уважаемая, работящая семья, молодые родители. В ближайшее время домой должен вернуться из армии ее старший брат. Страшно представить, какая новость его ожидает, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» односельчане убитой девочки.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сопряженном с разбоем (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Силовики создали следственно-оперативную группу, в состав которой вошли следователи и криминалисты регионального следственного управления и полицейские. Правоохранители осмотрели место, допросили родителей девочки и свидетелей, назначили судмедэкспертизу, которая установит точную причину смерти ребенка. Расследование дела уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки одноклассника
США выходят из ЮНЕСКО
Северная Корея признала Крым российским
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Квартирный вопрос: чем на самом деле владеет Алексей Улюкаев
Стал известен средний чек россиян за один поход в магазин
Синоптики предупредили о дождях и похолодании по всей России
Патриарх Кирилл впервые прокомментировал фильм «Матильда»
Спорт
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу Определились 23 из 32 участников турнира
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
5 способов выжать из балкона максимум
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь