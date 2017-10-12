В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки одноклассника

По предварительным данным, накануне девочка поругалась с одноклассником. Мальчик дождался, когда школьница пойдет домой, и подкараулил ее в лесополосе. Подросток избил девочку, нанося удары ногами и деревянными палками по голове и лицу. От ран девочка умерла на месте. Подозреваемый забрал ее телефон и скрылся. В ходе следственных действий устройство нашли у мальчика.

Тело школьницы со следами насилия нашли в селе Большая Казинка Павловского района вечером среды, 11 октября. Школьницу обнаружили в лесополосе между улицами Школьной и Садовой.

По словам школьников и учителей, девочка покинула школу между 14:00 и 15:00. До дома, расположенного на улице Подлужной, ей пришлось бы добираться около километра по асфальтированной дороге. Но домой ребенок не вернулся. Путь школьницы пролегал мимо заросшего высокими тополями и густым кустарником высохшего озера по левую сторону. Справа перед школой находится небольшое поле. Неширокая асфальтированная дорожка ведет к асфальтированной дороге на улице Школьной, пройдя по которой девочка свернула бы на свою улицу.

Родители забили тревогу, когда дочь не вернулась домой и после 16:00. Она была домашним и послушным ребенком, и без ведома взрослых уйти не могла. Обзвонив всех подруг школьницы и сообщив о пропаже учителям, родители самостоятельно отправились на поиски. Одноклассники тем временем выложили сообщение об исчезновении односельчанки в соцсетях. На поиски вышла вся школа — около 100 человек.

Вечером, около 18:00 тело девочки было найдено в 100 метрах от школы в тополиной рощице на месте высохшего озера. Это место хорошо видно из школьных окон.

— Мы все в шоке. Девочка была во всех отношениях положительной, воспитанной, хорошо училась, у нее уважаемая, работящая семья, молодые родители. В ближайшее время домой должен вернуться из армии ее старший брат. Страшно представить, какая новость его ожидает, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» односельчане убитой девочки.