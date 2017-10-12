В Воронеже 5 домов остались без отопления из-за порыва теплотрассы

Источник: РИА "Воронеж"

Без отопления и горячей воды остались дома № 47, 49 и 51 на улице Волгоградской и № 7а и 13 на улице Баррикадной, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе МКП «Воронежтеплосеть» в четверг, 12 октября. Причина — порыв теплотрассы.

Близкий к ситуации источник рассказал корреспонденту РИА «Воронеж», что авария произошла сразу после ремонта теплотрассы.

— Жители домов, оставшиеся без тепла и горячей воды, надеются, что скоро смогут спрятать обогреватели и ведра, а виновные в срыве отопительного сезона понесут наказание, — рассказал источник.

В пресс-службе «Воронежтеплосети» корреспонденту РИА «Воронеж» объяснили, что тепловые сети в этом районе передали в управление предприятия «в крайне изношенном состоянии».

— Износ сетей значительно превышает 70%. После замены участка трубопровода протяженностью 64 погонных метра и возобновления теплоснабжения возник порыв теплотрассы на другом ее участке. На продолжительность работ по устранению порыва повлияла необходимость их согласования с собственником некапитального строения, расположенного в зоне теплосети, — рассказали в пресс-службе.