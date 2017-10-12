В Воронеже 5 домов остались без отопления из-за порыва теплотрассы
Авария произошла в Левобережном районе.
Авария произошла в Левобережном районе.
Без отопления и горячей воды остались дома № 47, 49 и 51 на улице Волгоградской и № 7а и 13 на улице Баррикадной, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Близкий к ситуации источник рассказал корреспонденту РИА «Воронеж», что авария произошла сразу после ремонта теплотрассы.
— Жители домов, оставшиеся без тепла и горячей воды, надеются, что скоро смогут спрятать обогреватели и ведра, а виновные в срыве отопительного сезона понесут наказание, — рассказал источник.
В
— Износ сетей значительно превышает 70%. После замены участка трубопровода протяженностью 64 погонных метра и возобновления теплоснабжения возник порыв теплотрассы на другом ее участке. На продолжительность работ по устранению порыва повлияла необходимость их согласования с собственником некапитального строения, расположенного в зоне теплосети, — рассказали в
«Воронежтеплосеть» планирует восстановить теплоснабжение в домах в пятницу, 13 октября. Идут работы по восстановлению теплотрассы.