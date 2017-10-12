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18:27 (мск), источник: Tengrinews

Подросток задохнулся в тюках под хлопком в ЮКО. Ведется расследование

16-летний подросток задохнулся в тюках под хлопком. Инцидент произошел 10 октября в селе Торткуль Ордабасинского района.

Источник: Tengrinews

Труп обнаружили лишь на следующий день в пункте приема урожая. Об этом сообщает TVK-uko.kz.

Как передает телеканал, 16-летний Бакдаулет Отебай около 2.00 ночи вышел из дома. С ним были друзья из того же села. Они отправились на работу на хлопковое поле близ поселка. Спустя какое-то время парни уснули в тракторном прицепе, а Бактаулет лег отдельно в другой прицеп. В это время специальная техника перевернула на спящего в телеге подростка тюки весом в тонну.

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«У него была спекшаяся кровь из носа, он умер от удушья. Я видела его своими глазами. Он был просто раздавлен. Две тонны на него свалили. Все содержимое телеги высыпали в хлоппункте. Он пролежал в телеге шесть часов. Ребенок просто не выдержал», — сообщила родственница Бакдаулета Гульвира Даулетова.

О том, что школьник остался под тюками, никто и предположить не мог. Работодатель подумал, что он ушел домой. Только под утро собранный хлопок сдали. Тогда и обнаружили страшную находку.

«Если бы хлопок лежал чуть дальше, мальчик смог бы выбраться. Он спал, у него не хватило сил вылезти. Мы даже не знали, где он был. Уверены были, что он в поле. А когда хлопок выгрузили, он выпал», — отметил начальник охраны хлопкоприемного пункта Бахтияр Омаров.

В департаменте внутренних дел по факту смерти подростка возбудили уголовное дело. Назначен ряд экспертиз.

«Данный факт сразу был зарегистрирован ЕРДР Ордабасинского РОВД по статье 156 УК РК “Несоблюдение правил охраны труда”. В данное время проводится досудебное расследование», — уточнила руководитель управления государственного языка и информации ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.

Родные уверяют, работодатель даже не пришел просить прощения у матери погибшего подростка. Поэтому близкие Бакдаулета намерены привлечь нанимателя к ответственности.

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