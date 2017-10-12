Металлоконструкции рухнули на рабочего завода в Миассе

В Миассе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства несчастного случая на производстве — во время демонтажа старого бункера металлоконструкции рухнули на одного из рабочих, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел днем в четверг, 12 октября. На территории завода «Миассэлектроаппарат».

«В 13.10 в Миасский спасотряд областной службы поступило сообщение о том, что группа рабочих производила демонтаж старого бункера на территории предприятия. В результате производимых работ бункер обрушился и придавил мужчину 1968 года рождения», — сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.