Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Побеседовали "на ногах": демарш Лукашенко перед Путиным - СМИ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Смерть перед шоу: экс-муж Распутиной скончался - СМИ
Белла Хадид показалась в платье без белья - СМИ
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
В моду вошли шарфы-пуховики (фото)
Яковлева рассказала об отношениях с сыном-неформалом и его женой
СМИ: беременная Ковальчук поделилась фото с мужем
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
21:16 (мск), источник: dostup1.ru

Металлоконструкции рухнули на рабочего завода в Миассе

Пострадавшего пришлось доставать спасателям.

В Миассе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства несчастного случая на производстве — во время демонтажа старого бункера металлоконструкции рухнули на одного из рабочих, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел днем в четверг, 12 октября. На территории завода «Миассэлектроаппарат».

«В 13.10 в Миасский спасотряд областной службы поступило сообщение о том, что группа рабочих производила демонтаж старого бункера на территории предприятия. В результате производимых работ бункер обрушился и придавил мужчину 1968 года рождения», — сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Прибыв на место, сотрудники спасотряда деблокировали пострадавшего из-под металлоконструкций и передали его сотрудникам скорой помощи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Металлоконструкции рухнули на рабочего завода в Миассе
Режим «черного неба» сохраняется в 6 городах Челябинской области
США выходят из ЮНЕСКО
Северная Корея признала Крым российским
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Квартирный вопрос: чем на самом деле владеет Алексей Улюкаев
«Роскосмос» сменил главу Центра подготовки космонавтов
Трамп подписал указ, который сворачивает Obamacare
Финансирование скорой медпомощи вырастет в 2018 году
Спорт
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу Определились 23 из 32 участников турнира
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь